Von Antje Weber, München

Sie danke Bayern für "seine wunderbaren Kinder", sagte Emine Sevgi Özdamar, als sie im November in der Allerheiligen Hofkirche den Bayerischen Buchpreis erhielt. Und zählte dann ein paar der Kinder auf: Karl Valentin, Bertolt Brecht, Martin Sperr, Herbert Achternbusch, Rainer Werner Fassbinder, Sophie und Hans Scholl und natürlich Franz Xaver Kroetz, "mein Regisseur". Mit ihm habe sie zwei Jahre an den Kammerspielen zusammengearbeitet, das ergänzte die Schriftstellerin und Schauspielerin nun im Literaturhaus. Und sie urteilte lächelnd, München sei schön, "eine kribbelige Stadt"; anders offensichtlich als Berlin, das sie maliziös als "Draculas Grabmal" bezeichnet.

Man findet diesen Ausdruck mehrmals in ihrem Roman "Ein von Schatten begrenzter Raum", der als Summe eines langen Künstlerlebens zwischen europäischen Metropolen wie Istanbul, Paris oder eben Berlin gelten kann. Für dieses vielschichtige und gewichtige Werk hat Sonja Zekri als Jurorin den Bayerischen Buchpreis live "bravourös durchgefochten", wie Literaturhaus-Leiterin Tanja Graf einführend in Erinnerung ruft, und Zekri moderiert nun auch diesen Abend, der die Preisträgerin in Lesung und Gespräch nochmals würdigt.

Beim Schreiben ist man einsamer als beim Theater: "Die Küsse fallen weg."

Immer wieder wird dabei die Bedeutung des Theaters für Emine Sevgi Özdamar deutlich, die mit Regisseuren von Matthias Langhoff bis Benno Besson zusammengearbeitet hat und Bertolt Brecht oder Thomas Brasch zu ihren Lieblingsautoren zählt; Letzteres jedenfalls nicht nur, weil sie zuvor beim Brechtfestival in Augsburg Station gemacht hat. Das Theater hat ja schon ein paar Vorteile gegenüber dem Schreiben, wie Özdamar nach einem für sie typischen leichten Zögern mit unnachahmlichem Lächeln erzählt: "Du wirst dauernd geküsst", morgens und abends, von Technikern oder Schauspielerinnen, was gerade in Frankreich schon mal 180 Küsse am Tag ergeben könne. Schreiben dagegen sei eine einsame Arbeit: "Die Küsse fallen weg."

An solchen Erklärungen zeigt sich der Witz dieser facettenreichen Schriftstellerin; ein Witz, der auf einem Urgrund des Schmerzes entsteht. Immer wirkt die Vergangenheit in das Leben von heute hinein, das macht ihr Roman deutlich, immer sind auch die Toten präsent. "Mit den Toten kann man reden", sagt Emine Sevgi Özdamar dazu ohne jedes Pathos, und "man kann sie, wenn man schreibt, wiederfinden".

Denn es ist nicht einfach, sich in Verbindung zur Welt und den Menschen zu verorten, gerade wenn man wie Özdamar nach dem Militärputsch in der Türkei 1971 oft die Orte gewechselt hat. Sie werde "in der Fremde zu einem Niemand schrumpfen", wird ihr im Roman in einer ins Surreale driftenden Szene prophezeit. "Im eigenen Land stirbt man einmal, in der Fremde tausendmal." Dass etwa eine Türkin in Deutschland lange auf die Rolle der Putzfrau reduziert wurde, gehört zu den Erfahrungen, die Özdamar letztlich im Schreiben verarbeitet hat. Und sie hat gelernt, nicht nur an Orten zu wohnen, sondern, zum Beispiel, in Menschen. "Ich lebe in Besson", schreibt sie, oder: "Ich wohne in einem Lächeln." An diesem Abend in München wohnt auch das Publikum in einem Lächeln, in dem von Emine Sevgi Özdamar.