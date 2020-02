Manchmal muss es eben doch Meer sein. Und je blauer es ist, desto schöner macht es sich auf dem eigenen Instagram-Account. Der Süden Europas eignet sich dafür schon ganz gut, mehr her macht es aber, wenn man den Daheimgebliebenen mit Bildern aus tropischen Paradiesen die Zähne lang machen kann. So weit weg musste man im 18. Jahrhundert noch nicht reisen, und das nahe Italien zum Beispiel hatte seinen Reiz noch lange nicht an den Massentourismus verloren. Da wundert es nicht, dass Goethe mit seinen Berichten und Eindrücken aus Italien in Deutschland eine richtiggehende Sehnsuchtswelle nach dem Süden auslöste. Der Literaturkritiker Denis Scheck erkundet bei seiner Lesung und seinem Vortrag in der Reihe "Goethe im Gasteig" dieses Reisetagebuch aus dem frühen 19. Jahrhundert, das viel über den Menschen Goethe und seine Selbstfindung offenbart, aber auch über seine Liebe für die italienische Kultur. Statt einiger Monate dauerte die Reise schließlich gut zwei Jahre, und in diese Zeit fallen auch einige weitere, wichtige Werke wie "Torquato Tasso" oder "Iphigenie auf Tauris".

Denis Scheck liest Goethes Italienische Reise, Mittwoch 26. Februar, 20 Uhr, Black Box im Gasteig, Rosenheimer Straße 5