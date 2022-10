Die unabhängige Lesereihe Lix präsentiert seit 2019 zeitgenössische Autoren im Theater Hoch X. Diesmal liest der Comic-Autor Jan Bachmann aus seinem 2021 erschienenen "Der Kaiser im Exil" (Edition Moderne), eine Parodie auf Kaiser Wilhelm nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg, garniert mit absurden Zitaten. Die Lyrikerin Dana Ranga stellt ihren 2020 erschienen Lyrik-Band "Cosmos!" (Matthes & Seitz) vor. Sie hat jahrelang zur Raumfahrt recherchiert, viele Interviews geführt und setzt sich in ihrem Werk mit der den Menschen seit jeher faszinierenden Frage nach seinem Platz im Universum auseinander. Die Schriftstellerin Leona Stahlmann stellt ihren in diesem Jahr erschienen, zweiten Roman "Diese ganzen belanglosen Wunder" (dtv) vor, der die etwas hoffnungslose Frage stellt, was angesichts eines sterbenden Planeten noch Trost bieten kann: Nur noch Schönheit? Auf die Lesungen folgt ein moderiertes Gespräch.

Lix, Di., 25. Okt., 20 Uhr, Theater Hoch X, Entenbachstraße 37