Von Oliver Hochkeppel

Im Januar ist der in Tutzing residierende Schlagzeuger, Komponist, Produzent und Bandleader Leslie Mandoki 70 geworden. Bald darauf feierte sein Red Rock Studio das 40-jährige Bestehen. Nun blicken die Soulmates, seine Band, auf ihr 30-jähriges Bestehen zurück. "30 Years Anniversary Tour" lautet dementsprechend der Titel der großen Jubiläumsshow, mit der Mandoki aktuell in der alten Heimat Ungarn unterwegs ist, am 1. September nach Deutschland einbiegt (in die Hamburger Laeszhalle) und am 3. September beim Heimspiel in München im Circus-Krone-Bau Station macht.

Es ist ja eine filmreife Biografie, die diesem Abend sein Thema und Gepräge geben wird. Anfang der Siebzigerjahre, noch als Teenager, gründete Mandoki in seiner Heimatstadt Budapest seine Band Jam, die bald ein zentraler Bestandteil des Budapester Undergrounds und der intellektuellen studentischen Opposition werden sollte. Regelmäßig kam Mandoki mit der Obrigkeit in Konflikt, und nachdem ihm nach diversen Auftrittsverboten mitgeteilt wurde, dass er nie einen Reisepass erhalten würde, reifte der Entschluss zur Flucht.

1975 kroch er als 22-Jähriger zusammen mit zwei Freunden durch den Kilometer langen Karawankentunnel nach Österreich und landete schließlich im Auffanglager Zirndorf - ohne Geld, Kontakte und Deutsch-Kenntnisse. Doch in den Aufnahmebogen schrieb er bei der Frage nach dem Berufswunsch forsch: "Ich will mit Al Di Meola, Jack Bruce von Cream und Ian Anderson von Jethro Tull spielen." Zunächst freilich musste er kleinere Brötchen backen. Als Notist, der vom Blatt spielen kann, bekam er schnell Schlagzeuger-Jobs, Klaus Doldinger wird ein Förderer.

Der Durchbruch kommt 1979 als singender Pseudo-Mongole in Ralph Siegels Disco-Truppe Dschingis Khan. Auch wenn er heute nicht mehr gerne darauf angesprochen werden mag, erleichterte ihm dieser Erfolg doch den eigenen Weg. Seine erfolgreiche internationale Produzententätigkeit mit Stars wie Jennifer Rush, Phil Collins, Lionel Richie oder den No Angels, aber auch für Firmen wie dem VW-Konzern, Disney oder dem FC Bayern München bildeten dann die Basis dafür, den alten Traum seiner Jugendband Jam verwirklichen zu können: Den bombastischen Sound britischer Progrock-Bands wie Jethro Tull, Emerson, Lake and Palmer, Yes, Supertramp oder Genesis mit der Virtuosität und solistischen Brillanz amerikanischer Fusion-Bands wie Miles Davis' Bitches Brew, dem Mahavishnu Orchestra oder Chick Coreas Return For Forever zu verbinden.

Detailansicht öffnen Die Urbesetzung der "Soulmates": Jack Bruce, Al Di Meola, Leslie Mandoki und Ian Anderson (von links). (Foto: Red Rock Production)

1992 war es soweit: Mandoki stellte seine Soulmates vor, und im Line-up standen tatsächlich genau die Superstars, die er einst den Beamten in Zirndorf ins Heft diktiert hatte: Al Di Meola, Jack Bruce und Ian Anderson. Dabei sollte es nicht bleiben: Zahllose weitere Musik-Heroen stießen für die bislang elf Alben und diversen Welttourneen dazu. Rockstars wie Chris Thompson (Manfred Mann's Earth Band), Bobby Kimball (Toto), John Helliwell (Supertramp), Greg Lake, Nick van Eede (Cutting Crew) oder Tony Carey (Rainbow). Und Jazzgrößen wie Mike Stern, Bill Evans, Randy Brecker, Richard Bona, Cory Henry, Klaus Doldinger oder Till Brönner. Natürlich ist immer wieder, so auch jetzt, sein Tutzinger Nachbar und langjähriger Freund Peter Maffay mit von der Partie.

"Leslie ist weltweit der einzige, dem es gelingt, so ein Aufgebot an Stars zusammenzubringen, die sonst selbst Bandleader und Frontmänner sind", sagt denn auch Till Brönner. Mandokis Geheimnis steckt im inoffiziellen Untertitel der aktuellen Tour: "Music is the greatest unifier". Nicht nur musikalisch führt Mandoki die sonst so solitären Musiker zusammen, indem er schon beim Komponieren die Stärken jedes einzelnen berücksichtigt und hervorhebt - weshalb ihn Al Di Meola gerne den "Hungarian Quincy Jones" nennt. Mit seinen gesellschafts- und zeitkritischen Texten lockt er bei seinen Mitstreitern auch das alte Rebellentum des Rock und Jazz wieder hervor und macht aus den "Kindern von Woodstock", wie er seine Generation nennt, wieder "Young Rebels" gegen Casino-Kapitalismus, Umweltzerstörung, gesellschaftliche Spaltung und Krieg.

Detailansicht öffnen Große Namen auf großer Tour: Leslie Mandokis "Soulmates", hier beim New Yorker Konzert 2018, kommen jetzt wieder in den Circus Krone. (Foto: John Ricard)

So sind die Soulmates, die "Seelenverwandten", tatsächlich eine Art Familie geworden, die darauf brennt, sich immer wieder mal in Mandokis Musikertraum-Studio mit Bootshaus zum Musizieren, Grillen und Rudern zu treffen. Was die Tradition verdeutlicht, die Mandoki mit Al Di Meoli, seinem ältesten und vielleicht vertrautesten Soulmate verbindet. "Wann immer wir einander besuchen, kochen wir zusammen", erzählt Mandoki. "Und dann setzen wir uns ins Auto, cruisen einfach herum, spielen uns unsere neuesten Demos vor und reden."

So geschehen auch wieder im Frühsommer, bei den Vorbereitungen der Tour, aber vor allem der Produktion des neuen Albums "A Memory Of My Future", das im Frühjahr erscheint. Kostproben davon wird man, neben Highlights der früheren Programme, im Circus Krone bereits hören können. Zum Beispiel den soeben vorab mitsamt Video erschienenen Song "Devil's Encyclopedia", ein "Aufschrei gegen den Ukraine-Krieg, gegen Propaganda, Fake-News und Social Media Overload", wie ihn Mandoki beschreibt. Und den einige seiner Mitstreiter für das Beste halten, was die Soulmates je gemacht haben.

30 Jahre Mandoki Soulmates, So., 3. September, Circus Krone Bau, Marsstr. 43, www.bau.circus-krone.com