Und man darf festhalten, dass ihm das einigermaßen erfolgreich gelungen ist. Seine Mandoki Soulmates haben diese Vision auf bislang gut einem Dutzend Alben und Welt-Tourneen zum Leben erweckt – als vielleicht außergewöhnlichste Supergroup und All-Star-Ansammlung der Musikgeschichte. Stets strotzt das Line-up vor Pop- und Jazz-Größen wie Ian Anderson, Jon Lord, Chaka Khan, Al Di Meola, Mike Stern, Randy Brecker, Till Brönner und vielen, vielen mehr.

Im Mai erschien das neue Album „A Memory Of Our Future“, das auch autobiografische Erfahrungen des aus dem kommunistischen Ungarn geflohenen, in Deutschland mit Fleiß und – auch demokratischem – Engagement Erfolgreichen verarbeitete. Und das vor allem in Übersee glänzende Kritiken als „Fusion-Meisterwerk“ bekam.

Nach der obligatorischen Mega-Tour mit Tausender-Hallen und Zehntausender-Plätzen gibt es jetzt aber spontan ein überraschendes, völlig anderes Konzert: Mandoki spielt am Dienstag in kleiner Besetzung und nur mit dem Rainbow-Sänger Tony Carey als Stargast unplugged und umsonst in der Plattenabteilung vom Kaufhaus Ludwig Beck am Marienplatz.

Was durchaus Sinn ergibt: Mandoki hat das Album aufwändig analog auf 24-Spur-Tonband aufgenommen. Vor zwei Wochen kam eine limitierte audiophile Deluxe-Edition des Albums auf White-Vinyl heraus. In diesem Sinne ist der vorweihnachtliche Auftritt „ein Dankeschön an die klassischen Plattenläden, in denen noch Vinyls und CDs gekauft werden können, und die deshalb für uns Musiker so unglaublich wichtig sind“, sagt Mandoki.

Auf dem Programm steht sicher auch die neue, erst vor ein paar Tagen erschienene und von einem cineastischen Video begleitete Single „The Wanderer“. Eine New-Country-Rock-Ballade für die besinnlichere Zeit des Jahres, in der das Miteinander und die Familie im Vordergrund stehen“, so Mandoki. „Wir Soulmates wollen der jungen Generation zeigen, dass wir alten Woodstock-Rebellen an ihrer Seite stehen, wenn es darum geht, ihren eigenen Weg in einer krisengeplagten Welt zu finden.“

Und für den Kältebus München will Mandoki mit seinen Soulmates auch noch etwas machen. „Wir hatten ein sehr gutes Jahr. Wir Künstler leben ein privilegiertes Leben, dank unseres Publikums. Aber dem Publikum geht’s nicht so gut, der Kompass und das Miteinander sind verloren gegangen. Wir wollen für Weihnachten etwas zurückgeben und wieder zusammenführen. Dafür gehen wir auch dahin, wo es kalt ist und dunkel.“