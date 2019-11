Ausgebildet am Budapester Konservatorium arbeitete Leslie Mandoki konsequent an seinem Traum, mit den Größen der Pop-Welt aufzutreten.

Er hatte keine Chance - also nutzte er sie. Am Budapester Konservatorium in Komposition und Schlagzeug ausgebildet, eckte Leslie Mandoki beim kommunistischen Regime Ungarns mit seinem Freiheitsdrang schnell an. 1975 floh er durch einen Tunnel in den Westen. Nach Stationen als Studiomusiker, Schlagerstar (Dschingis Khan) und Produzent (unter anderem von Lionel Richie, Phil Collins, Jennifer Rush oder Andreas Bourani, aber auch für Volkswagen- oder Disney-Projekte) machte er 1993 seinen Traum von der eigenen Supergroup wahr: Seither sind Mandoki Soulmates ein konkurrenzlos prominent besetztes Bandkollektiv, das opulent inszeniert Prog-Rock und Jazz verschmilzt.