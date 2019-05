8. Mai 2019, 18:57 Uhr Lesepaten Freiwillige für alle Fälle

Die Agentur Tatendrang bringt Ehrenamtliche und soziale Projekte zusammen

Von Sven Loerzer

Am Anfang stand eine Kartei, fast 40 Jahre ist das her: Damals gründete der Verein für Fraueninteressen, inspiriert von britischen Vorbildern, die Münchner Helfer Information. Dazu mussten alle Wohlfahrtsorganisationen, Einrichtungen und Initiativen, die ehrenamtliche Mitarbeiter suchten, in einer Kartei erfasst werden, um Menschen, die sich freiwillig engagieren wollten, ein für geeignetes Angebot unterbreiten zu können.

Längst heißt die 1980 eröffnete erste Einrichtung ihrer Art in Deutschland "Freiwilligen-Agentur Tatendrang" und ist mit ihrem Logo, dem Rettungsring, eine über die Stadt hinaus bekannte Marke - weitaus bekannter als der Trägerverein selbst. Tatendrang bedient sich moderner Mittel, um jegliches Engagement zu erschließen, auch von Menschen, die sich nicht langfristig binden wollen und nicht allzu viel Zeit haben: Der Whatsapp-Service "Whats to do? - Engagement für Kurzentschlossene" gibt inzwischen mehr als 700 registrierten Interessenten ein- bis viermal wöchentlich Nachrichten über Einsatzmöglichkeiten bei verschiedenen Organisationen.

"Unser Ziel ist, Engagement dorthin zu vermitteln, wo es am dringendsten benötigt wird", postuliert Tatendrang. Die Freiwilligenagentur sieht sich dabei als Lotse, der mit rund 430 gemeinnützigen Organisationen, Verbänden und Initiativen zusammenarbeitet, um Menschen ein Engagement zu vermitteln, das ihren Interessen, Fähigkeiten und zeitlichen Bedingungen entspricht. Dabei sollen alle Menschen, unabhängig von Alter, Herkunft oder Sprache, die Möglichkeit haben, sich optimal einzubringen.

Rund um diese Aufgabe hat Tatendrang viele neue Ideen aufgegriffen, die alle Spielarten der Freiwilligenarbeit berücksichtigen. Schon zum siebten Mal veranstaltete Tatendrang den "Marktplatz Gute Geschäfte" in Kooperation mit der Industrie- und Handelskammer und der Landeshauptstadt. Die Veranstaltung bringt gemeinnützige Einrichtungen und Unternehmen miteinander ins Gespräch, um Projektwünsche durch einen gemeinsamen Einsatz der Unternehmensmitarbeiter zu realisieren, etwa wenn es um die Verschönerung von Räumen geht, einen Ausflug für Menschen mit Behinderung oder die Umgestaltung eines Abenteuerspielplatzes.

Besonders erfolgreich ist eine Projektidee, die Tatendrang aus der Zusammenarbeit mit Praktikern entwickelt hat: Im Jahr 2008 startete stadtweit die Bildungsinitiative "Lesezeichen": 45 Patinnen und Paten übten mit Kindern an acht Grund- und Förderschulen lesen. Inzwischen sind mehr als 400 Paten an mehr als 60 Schulen mit Begeisterung ehrenamtlich im Einsatz, um jeweils mit "ihrem" Kind jede Woche eine Schulstunde lang zu üben - damit das Lesen auch wirklich Spaß macht und so das Lernen erleichtert.