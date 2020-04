Sicher, Tiere wie ein Vogel, ein Frosch, ein Igel oder ein Eichhörnchen sind bereits auf den ersten Blick gut zu unterscheiden. Aber wie sieht es mit ihren Spuren aus? Noch kniffliger wird es, wenn es darum geht, diese Spuren den jeweiligen Tieren zuzuordnen. In Zeiten des Coronavirus, in denen es an der konkreten Anschauung im Wald und auf der Wiese fehlt, kommt das Lernspiel "Tiere und Natur" (Noris Verlag) gerade recht. Die Spielfigur "Fuchs Finn" präsentiert Kindern im Vorschulalter über hundert Fragen rund um Tiere, das Aussehen ihrer Eltern und ihre Lebensgewohnheiten. Sogar alleine kann man sein Wissen testen: Setzt man Finn auf der linken Seite auf eine Frage, so findet er auf der rechten Seite ganz von alleine die richtige Antwort - sein magischer Zauberstab zeigt sie an. Er ist eben ein findiger Fuchs.