Die Bezirksregierung will auf dem Virginia Depot eine Unterkunft für Asylbewerber bauen. Den gewählten Standort lehnt der Bezirksausschuss ab: Für eine Integration der Flüchtlinge mangele es dort an sozialer Infrastruktur

Auf einem Teil des ehemaligen Militärgeländes Virginia Depot westlich der Schleißheimer Straße soll eine Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge entstehen. Die Pläne hat die Regierung von Oberbayern in Absprache mit der Stadt ausgearbeitet. Demnach soll die Einrichtung bis zu 200 Menschen aufnehmen können und ist als sogenannte Anschlussunterbringung geplant, also für Asylbewerber gedacht, die bereits in einer Erstaufnahmestelle registriert worden sind.

Das neue Gebäude wird auf der Höhe der Bushaltestelle Pulverturm (Linie 178) gegenüber dem Forschungs- und Innovationszentrum (FIZ) von BMW entstehen und soll in Modulbauweise errichtet werden. Es sind zwei dreigeschossige Seitenflügel für die Bewohnerzimmer sowie ein eingeschossiger Verbindungsbau mit Verwaltungs- und Aufenthaltsräumen vorgesehen. Außerhalb des Gebäudes werden Parkplätze, zwei Spielplätze und Aufenthaltsbereiche entstehen.

Die Regierung von Oberbayern hat das Vorhaben laut ihrer Sprecherin Verena Gros Mitte November genehmigt, auf Wunsch der Stadt zunächst für die Dauer von zehn Jahren. Zurzeit wird der entsprechende Bauantrag von der städtischen Lokalbaukommission bearbeitet. Die städtische Untere Naturschutzbehörde hat dem Vorhaben demnach bereits zugestimmt. "Die Regierung von Oberbayern ist bestrebt, die bestehende Planung zügig umzusetzen. Zum jetzigen Zeitpunkt kann leider noch kein konkreter Zeitplan für den Beginn der Baumaßnahmen angegeben werden", sagt Gros.

Lokalpolitiker aus dem Bezirksausschuss (BA) Feldmoching-Hasenbergl kritisierten den gewählten Ort. Zwischen einem Biotop und den Parkhäusern von BMW sei keine angemessene Integration der Flüchtlinge möglich, hieß es im Gremium. "An diesem Ort gibt es keine soziale Infrastruktur", sagte Gabriele Meissner (SPD), Vorsitzende des BA-Unterausschusses Planung, Verkehr und Umwelt. Die Lokalpolitiker des BA verabschiedeten bereits im Oktober einstimmig einen Antrag, der statt einer Flüchtlingsunterkunft an dieser Stelle eine Schule fordert. Allerdings betonte Meissner, dass bei dieser Forderung das Wohl der Asylbewerber im Vordergrund gestanden habe und nicht deren Verdrängung aus dem Stadtbezirk. "Es gibt bei uns bessere Orte, die besser angebunden sind", sagte Meissner, ohne einen konkreten Ausweichort zu nennen. Ende November kamen die zuständigen Mitarbeiter und Sprecher der Regierung von Oberbayern ins Stadtviertelgremium und stellten sich den Fragen der Lokalpolitiker. Christine Lissner (Grüne) warnte vor "menschenunwürdigen Zuständen" und verwies auf andere Unterkünfte, in denen bis zu 120 Menschen in einem Raum untergebracht würden. Das Gremium appellierte an die Verantwortlichen, zumindest die MVV-Anbindung zu verbessern.

Seinen Namen hat das Virginia Depot von der US-Armee erhalten, die es als Munitionslager genutzt hatte. In den Fünfzigerjahren ging das Gelände an die Bundeswehr über, die es bis in die Neunzigerjahre nutzte. Seither hat sich auf weiten Teilen des bundeseigenen Areals ein Biotop mit Hunderten seltener Tier- und Pflanzenarten gebildet.