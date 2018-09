13. September 2018, 22:18 Uhr Lerchenau Sinnliche Naturerfahrung

Mehrtägiges Programm lädt Kinder zum Spielen, Basteln und Bauen ein

Hier haben Kinder Platz zum Toben. Auf der Brachfläche am Ende der Lassallestraße in Lerchenau können sie beim Projekt "Naturspielraum" mehrere Tage lang Pfeil und Bogen basteln, Hütten aus Haselstecken bauen, Holzmesser schnitzen oder Schmuck aus Naturmaterial herstellen. Das Programm geht noch von heute bis Sonntag, 16. September, jeweils von 14 bis 18 Uhr. Es ist offen, das heißt, die Kinder brauchen sich nicht eigens dafür anzumelden und nichts zu bezahlen. In einem himmelblauen Bauwagen auf der Brachfläche in der Nähe des Lerchenauer Sees gibt es Werkzeuge, einen Wildnisofen und Bastelmaterial. Zum Programm gehört außerdem, Wildfrüchte suchen zu gehen, auf dem offenen Feuer Popcorn und Stockbrot zu machen und aus Beeren und Erde Farben zu mischen.

"In unseren Naturprojekten wollen wir Kindern und Eltern möglichst vielfältige sinnliche Erfahrungen bieten", sagt Kati Landsiedel, die das Projekt leitet. Es gehe auch darum, die Umwelt kennenzulernen und ein gutes Verhältnis zu ihr zu entwickeln. Hinter dem Projekt steht der Verein "Pädagogische Aktion/Spielkultur", der das Programm im Auftrag des Stadtjugendamts München organisiert. Er hat sich die kulturelle Bildung von Kindern und Jugendlichen in München zur Aufgabe gemacht und zählt dabei urbanes Lernen zu seinen Arbeitsfeldern.

Um die Brachfläche zu finden, braucht man nur ab der Haltestelle Lassallestraße der Beschilderung folgen. Das Programm ist auch für Hortgruppen geeignet, diese werden von den Organisatoren allerdings gebeten, sich anzukündigen.