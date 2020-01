Auf dem Areal der Eggarten-Siedlung in der Lerchenau stehen von Montag, 27. Januar, an bis voraussichtlich 7. Februar Grün- und Baumschnittarbeiten an. Das teilt die CA Immo mit. Grund dafür seien Verkehrssicherungsarbeiten und der Rückbau von Gartenhütten. Die Arbeiten hat der Eigentümer der Unteren Naturschutzbehörde angezeigt, sie erfolgten in enger Abstimmung mit artenschutzrechtlichen Fachgutachtern, heißt es.