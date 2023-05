Von Michael Zirnstein

Sie glaubte, sie werde nicht emotional, sagt Leony. Schon fließt ein Tränchen. Das Konzert im bis unter die Decke vollgestopften Münchner Ampere ist erst ein paar flotte Nummern alt. Schon jetzt ist klar: So nah kennt man sie gar nicht, diese Leony. In der Regel ist ein Bildschirm dazwischen. Da plaudert sie nett auf den Social-Kanälen zu ihrer halben Million Follower; da pumpt sie einen Hit nach dem anderen via Youtube hinaus; da singt sie bei der Miss-Germany-Wahl und lässt die Kandidatinnen wie Zweite hinter ihr aussehen; da sitzt sie fesch am Jurorentisch von "Deutschland sucht den Superstar" neben Dieter Bohlen und urteilt - höflich, zugewandt, beherrscht, damenhaft.