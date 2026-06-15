Leonie Swann wollte eigentlich ihre Doktorarbeit schreiben, als ihr die Idee für „Glennkill“ kam. Ihr Schafskrimi wurde zum Bestseller und läuft jetzt im Kino. Wie die Autorin die Verfilmung mit Hugh Jackman findet – und warum sie ihre Schafe wieder ermitteln lässt.

Nach wenigen Minuten möchte auch Ezra, ein grauer Langhaar-Weimaraner, wissen, mit wem sein Frauchen gerade spricht. Der Hund kommt in das Wohnzimmer in Leonie Swanns Haus in Cambridge, schaut kurz in den Bildschirm und verschwindet wieder. Das Leben der Bestseller-Schriftstellerin ist zuletzt sehr lebhaft geworden. 20 Jahre nach ihrem Debütroman „Glennkill“, in dem eine Schafsherde in Irland ihren Schäfer tot auffindet und dann selbst beginnt, den Fall zu lösen, hat die Autorin gerade ihren dritten Schafskrimi veröffentlicht. Gleichzeitig wurde in Hollywood Glennkill verfilmt – mit Hugh Jackman in der Hauptrolle. Filmpremiere in New York, Filmfestival in Toronto, Buchpremiere in Berlin. „Ich komme mir gerade überdurchschnittlich gefragt vor“, sagt Leonie Swann, „aber mein ökologischer Fußabdruck ist momentan nicht so gut, wie ich mir das eigentlich wünschen würde“.