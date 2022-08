Von Dirk Wagner, München

Der Sternschnuppenstrom, den die Fachwelt Leoniden nennt, ist erst im November zu beäugen. Doch in der ausverkauften Muffathalle strahlten die Leoniden schon im August. Diesmal sind dies allerdings keine verglühenden Meteore, sondern neue Sterne am Rockhimmel, die noch dazu sonnengleich aus sich heraus strahlen. Man darf die Kieler Rockband darum auch samt ihrem dritten Album "Complex Happenings Reduced To A Simple Design" als kosmisches Wunder preisen, das von den textsicheren Fans nahezu religiös gefeiert wurde.

Gleichwohl der Frontmann Jakob Amr dabei die Konzerthalle auch mal ganz alleine am Keyboard sitzend Kopf stehen ließ, verdient die für den erkrankten Bassisten eingesprungene Marike Winkelmann eine besondere Würdigung. Nicht nur, dass sie sich binnen kürzester Zeit das vorrangig aus dem aktuellen Album rekrutierte Repertoire der Band angeeignet hatte. Die Art, wie sie mit ihrem Bass über die Bühne tänzelte, derweil sie formvollendet die rhythmische Musik der Leoniden vorwärts trieb, war aufregend. Auch deshalb, weil Winkelmann mit pointierten Auslassungen immer wieder den meteorstrom-artigen Sound der Band geradezu kapriolieren ließ.

Und solche Kapriolen waren den Leoniden durchaus dienlich, nachdem sie selbstbewusst der australischen Rockband Lime Cordiale als zweiter Vorband die Bühne überlassen hatten. Deren zweites Album "14 Steps To A Better You" stieg in den australischen Album-Charts gleich auf Platz Eins. Obwohl in der Muffathalle kaum jemand die Band kannte, avancierte sie während ihres Auftritts binnen weniger Sekunden zum temporären Haupt-Act. Als hätten MGMT in ihren besseren Zeiten die Punk-Theater-Show der Tubes aufpoliert, lieferten Lime Cordiale ein musikalisches Feuerwerk ab, für das man jede nachfolgende Band eigentlich bemitleiden müsste. Zumindest braucht es sehr viel Vertrauen in die eigenen Fans, wenn man sich eine solche alles in den Schatten stellende Show ernsthaft ins Vorprogramm setzt. Oder aber, man ist nicht nur Musiker, sondern auch Musikfan und erfreut sich mit dieser Leidenschaft an der vermeintlichen Konkurrenz. Und die müssen die Leoniden ohnehin nicht fürchten. Am 10. Oktober spielen Lime Cordiale übrigens noch einmal in München, diesmal im Strom.