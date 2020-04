Die Zahl der Mitarbeiter des Leonhard-Henninger-Hauses im Westend, die positiv auf das Coronavirus getestet worden sind, ist von fünf auf nunmehr 16 gestiegen. 25 der 40 Bewohner der Pflegestation im 3. Stock sind ebenfalls betroffen. Das Ergebnis für die Reihentestung der übrigen Bewohner und Pflegekräfte liegt immer noch nicht vor. "Wir sind sehr ungeduldig, weil wir für unsere weiteren Planungen die Informationen brauchen", erklärte Gerhard Prölß, Geschäftsführer des Heimträgers "Hilfe im Alter", einem Tochterunternehmen der Inneren Mission München. Die Infektion geht vermutlich auf einen Pflegehelfer zurück, der Anfang März in Barcelona war und nach Wiederaufnahme seines Dienstes erkrankte. Im ebenso betroffenen Evangelischen Alten- und Pflegeheim Planegg starb in der Nacht zum Donnerstag eine Bewohnerin. Bei der 97-Jährigen, die nach Angaben des Trägers bereits im Sterben lag, waren zusätzlich Symptome der Viruserkrankung aufgetreten. In dem Heim sind bisher sechs Bewohner positiv getestet worden.