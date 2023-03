Lyrik steht ja in dem Ruf, manchmal schwer verständlich zu sein. Auf Jury-Begründungen für Lyrik-Preise kann das schon auch mal zutreffen. Die junge Münchner Autorin Sophia Klink jedenfalls hat in diesem März einen Wolfgang-Weyrauch-Förderpreis beim renommierten Darmstädter Leonce-und-Lena-Preis gewonnen; "für Gedichte, in denen das lyrische Ich als 'Nichtselbst mit Identitäts-komplexen' auf verspielte, heitere und doch ernsthafte Weise aus der fatalen Generationenfolge ausbricht und Brot und Kirschen aus seinen Genen löscht; alle Rezeptoren abbaut, die es falsch verschlossen haben; und sich der Kreatur zuwendet, um sie in reicher, überraschender Bildfindung immer wieder neu zu benennen, anstatt sie zu begraben".

Falls es noch Fragen geben sollte: Die Lesung, mit der sich Klink, ihr Mit-Preisträger Robert Stripling und der Hauptpreisträger Alexander Schnickmann im Lyrik Kabinett vorstellen, wird hoffentlich ein paar der Rezeptoren wieder aufbauen.

Junge Lyrik, Donnerstag, 30. März, 19 Uhr, Lyrik Kabinett, Amalienstraße 83, lyrik-kabinett.de