Von Josef Grübl

Zunächst einmal eine Entwarnung für alle Tierfreunde: Der Maus ist nichts passiert. Genauer gesagt war es gar keine Maus, der Leonard Scheicher den Kopf abgebissen hat. Das sah im Film nur so aus, erklärt er im Interview, so etwas würde er doch nicht machen. Ansonsten macht der Schauspieler sehr viel, er überschreitet immer neue Grenzen - zumindest vor der Kamera. In dem erst kürzlich in den deutschen Kinos angelaufenen Drama „Der Wald in mir“ spielt Scheicher einen Studenten, dem der Stress im Studium und die Nähe zu seiner Freundin zu viel werden. „Du bist nicht echt, du bist ein verdammter Zombie“, beschimpft sie ihn einmal. Doch da ist er längst in seiner Gedankenwelt abgetaucht: Er verfällt in einen rauschhaften Wahn, landet in einer Klinik, wird mit Psychopharmaka ruhig gestellt.