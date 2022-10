Von Sabine Reithmaier, Seehausen

Venedig ist bereits im Meer versunken. Den Alltag prägen Überschwemmungen, Dürreperioden, Temperaturen über 47 Grad und Plastikmüll, der das Baden im Meer verleidet. Die Menschen sitzen in ihren Behausungen, starren auf Monitore und bewegen ihre Daumen über die Bildschirme. "Die Regel war: Es durfte nie keine Bilder geben. Die Wahrheit war: Wir wollten unsere Gehirne nicht mit der Welt allein lassen. Keiner von uns. Darum gab es die Bilder." Allzu weit ist die Zukunft nicht entfernt, die Leona Stahlmann in ihrem Roman "Diese ganzen belanglosen Wunder" (dtv) beschreibt. Und doch scheint sie erst ganz weit weg zu sein, wenn man die Autorin in ihrem neuen Zuhause besucht.

Anfang des Jahres ist die Schriftstellerin mit Mann und Tochter von Hamburg nach Seehausen bei Murnau gezogen. Jetzt lebt sie in einer Wohnung, die früher mal ein Pferdestall war, in der Nähe eines Herrenhauses, das Emanuel von Seidl gebaut hat. Ruhig ist es hier, sehr grün, kaum Autos, zum Staffelsee ist es nicht weit, eine richtige Idylle. Die Großstadt, in der sie sieben Jahre lebte, vermisst sie nicht. "Dort fehlte mir die Natur unendlich stärker, als mir hier die Menschen fehlen", sagt Stahlmann und schenkt Tee ein. Dass es freilich so schwierig ist, einen Kita-Platz für die eineinhalbjährige Tochter zu finden, hatte sie nicht erwartet. "Ich dachte, auf dem Land ist das einfacher." Dass hierzulande "der extrem existenzielle Bereich der Kinderbetreuung" so vernachlässigt wird, macht sie ein bisschen fassungslos. "Und das bei den hohen Mieten."

Stahlmann, 1988 in Fulda geboren, entdeckte schon als Kind, dass Schreiben das System ist, mit dem sie ihre Welt ordnen wollte. "Diese ganzen belanglosen Wunder" ist ihr zweiter Roman, für sie ein "versehentlicher Hoffnungsroman". Klingt so, als hätte sie geplant gehabt, ein anderes Buch zu schreiben. Stahlmann schüttelt den Kopf. "Ich schreibe absichtslos, Schreiben ist für mich in erster Linie eine Gelegenheit, Sprache anzuwenden." Den Anstoß lieferte ihr das vage Gefühl eines Widerstrebens gegen die Gegenwart, ein Unwohlsein mit dem, was ist. "Worauf sich das konkret bezog, war mir anfangs unklar." Sie begann zu schreiben, doch erst mit der Flutkatastrophe im Ahrtal wurde ihr bewusst, wie viele der von ihr gesponnenen Erzählfäden verknüpft waren mit der Angst, dass dieser Planet den Menschen vermutlich nicht mehr lange erträgt.

Die Menschen in ihrem Roman haben es sich an den Rändern der Katastrophe gut eingerichtet

Trotz des düsteren, apokalyptischen Szenarios, das sie entwirft, ist keine Dystopie über den Klimawandel entstanden. Eigentlich habe sie versucht, etwas Schönes zu schaffen, sagt Stahlmann. Das ist gelungen. Mit poetischer Sprachgewalt gewinnt sie auch tiefschwarzen Situationen schillernde Momente ab. Sie selbst siedelt ihren Roman in der Nähe der Dekadenzdichtung an, er sei geprägt von einer Fin-de-Siècle-Ästhetik. "Ich bin ein Mensch, der die Schönheit sucht und hofft, sie werde alles erretten."

Dass sie ein Kind in diese untergehende Welt gesetzt hat, deprimiert Leda, die Hauptfigur des ersten Romanteils. "Ich und die anderen, wir haben dir das Später kaputt gemacht, wir haben nicht mehr das Recht, im Früher zu leben, aber es ist der einzige Ort, den wir kennen, wir haben keinen anderen." Irgendwann erträgt sie es nicht mehr, dass Zenos Welt kaputtgeht, und verlässt ihren Sohn. Doch der Zwölfjährige, ein Sammler schöner Augenblicke und aussortierter Zaubersprüche, findet im zweiten Teil, erzählt von einer jungen Frau namens Katt, eine neue Gemeinschaft, die sich um ihn kümmert. Statt zu verzweifeln, erkunden diese Menschen die sich ständig verändernde Natur. Proteste gegen die Zerstörung der Erde sind überflüssig geworden. "Wir hatten uns an den Rändern der Katastrophe gut eingerichtet. Wir wussten, dass es uns nicht zuerst erwischen würde. Wir wussten, dass wir das Zusehen aushalten mussten."

Die Handlung ist nicht das entscheidende Moment des Romans, sie passiert eher beiläufig. Stahlmann interessiert vielmehr die Frage, wie sich das Verschwinden der Schönheit auf die Gesellschaft auswirkt. Die Juroren des Bachmann-Wettbewerbs reagierten allerdings gemischt und teils harsch auf den Textauszug, den Stahlmann dort im Sommer vorlas. "Klagenfurt ist nur Vernichtung, wenn man nicht gewinnt. Das abzustreifen, werde ich noch eine Weile brauchen", sagt die Autorin. "Andrerseits habe ich seither das Gefühl, so schnell kann mich nichts mehr erschüttern."

Einen weiteren Roman plant sie derzeit nicht. "Ich bin eine Sammlerin, muss erst wieder horten", sagt sie. Sie mag es, wenn ihre Romane in barocker Überfülle aus allen Nähten platzen, der Leser gezwungen ist, langsam zu lesen. Aber jetzt fordert sie erst einmal die Gegenwart: Die Suche nach einem Kita-Platz ist schließlich noch nicht abgeschlossen.

Leona Stahlmann: Diese ganzen belanglosen Wunder (dtv). Lesungen in München am Donnerstag, 6.10., 19 Uhr, im Clubhaus Franzi, Schwanthalerstraße 57, und am 25.10., 20 Uhr, im HochX-Theater, Entenbachstr. 37.