In Deutschland gibt es nur wenige Männer, die als Entbindungspfleger arbeiten. Leo Reisinger ist einer von ihnen. Und er macht seine Sache, aller Vorurteile zum Trotz, ziemlich gut. Wenn auch nur in einer Filmrolle: Die ARD-Serie "Toni, männlich, Hebamme" hat Reisinger als Schauspieler bekannt gemacht. Der Bayer, der nebenbei auch Klavier in seiner Band Leosliveband spielt und demnächst seinen ersten Roman veröffentlicht, ist nun in einem neuen Fernsehfilm zu sehen, in der sich alles um ein sehr unbesinnliches Weihnachten dreht.