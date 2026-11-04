Wenn Bands sich ins Studio zurückziehen, um dort ein neues Album aufzunehmen, ist das meist ein Zeitraum größter Geheimniskrämerei. Mitunter dringt schon auch mal so etwas wie ein „Sound, der wieder an die frühen Tage anschließen soll“ aus dem Informationsloch, um den Fans ein wenig Appetit zu machen. Doch der Rest ist dann oft Schweigen, bis irgendwann eine Single das Licht der Welt erblickt.

Ausnahmen bestätigen wie immer die Regel, wobei man es in diesem Fall schon mit einer sehr besonderen Ausnahme zu tun hat. Während nämlich das überwältigende Gros der Pop- und Rock- und durchaus auch der Jazz-Welt sich in aller Abgeschiedenheit ans Feilen an neuer Musik macht, lädt das in vielerlei Hinsicht famose Münchner Leo Betzl Trio, kurz LBT, sein Publikum lieber direkt zu den Aufnahmen seiner neuen Platte ein.

Entstand bereits ihr 2023 erschienenes Album „Abstrakt“ zwischen Techno-Anleihen und Modern-Jazz ein Jahr zuvor bei einem Live-Auftritt im Studio 2 des Bayerischen Rundfunks (das vielmehr ein akustischer Traum von einem Konzertsaal war), so geraten die Aufnahmen zu ihrem noch namenlosen neuen Album nun sogar noch ein paar Ecken intimer: Insgesamt viermal laden Leo Betzl (Piano), Maximilian Hirning (Bass) und Sebastian Wolfgruber (Drums) Ende November ins Studio Mildenberger, das der renommierte Drummer und Produzent Manfred Mildenberger in der Au betreibt.

Die Frage nach dem Warum kann man sich mit etwas Konzertbesucherfahrung und nach dem Hörgenuss der überbordenden musikalischen Vitalität des als „Techno Piano Trio“ firmierenden Trios im Grunde ganz gut selbst beantworten. Fragt man bei Maximilian Hirning nach, der als Bassist der Münchner Combo Sexschweiss auch ein Faible für den Punk pflegt, so bekommt man dennoch die schönste aller möglichen Antworten serviert.

Hirning erzählt von der „besonderen Energie“, die entsteht, wenn etwas „live und im Moment vor Zuhörerinnen und Zuhörern gespielt wird“. Und genau die sei bei einer Band, deren Stücke insbesondere von der Dynamik zwischen ruhigen und wilden Passagen leben, im Studio ohne die Anfeuerungen eines Publikums eben nur „sehr schwer, beziehungsweise eigentlich gar nicht nachzubilden“.

Es geht also um jene Prozentpunkte, die sich musikalisch nun mal nur herauskitzeln lassen, wenn der viel zitierte Funke überspringt – und eine Energie im Raum liegt, die man im Hinblick auf die Performance durchaus mit jener im Fußballstadion vergleichen kann, wenn dem SC Freiburg kurz vor Schluss daheim gegen den FC Bayern der Anschlusstreffer gelingt und nahezu das ganze Stadion auf den Ausgleich drängt. Auch da ist selbstredend ordentlich Musik drin.

Stilistisch darf man sich bei dieser wunderbar janusköpfigen Formation diesmal indes weniger auf enorm tanzbare Formen analogen Technos freuen (Studiobetreiber Manfred Mildenberger wird es ihnen danken) als vielmehr auf die Jazz-Inkarnation des Trios, für die es mit Sebastian Wolfgruber einen eigenen Drummer unterhält, während für das Techno-Programm Tim Sarhan bereitsteht.

An Energie wird es freilich trotzdem nicht mangeln. Denn wie es scheint, ist es Maximilian Hirning als Energiebeauftragtem des Trios nach dem Import einer Extradosis Club-Wumms gelungen, seine Kollegen nun auch für „rockige und punkige“ Tendenzen zu erwärmen. Ein technobegabtes akustisches Klavier-Trio mit Rock-und-Punk-Einschlag, das zugleich aber auch „melancholische und verträumte Stücke“ im Repertoire haben wird – wer möchte das nicht mal gehört haben?

Viermal 30 Menschen haben dabei nun die Gelegenheit, sich womöglich jauchzenderweise auf einem LBT-Album verewigen zu lassen, das als eine Art Extrakt aus diesen vier Konzerten entsteht. Alle anderen dürfen dann im Mai 2027 auf der Platte nachhören, wie im Studio Mildenberger der Funke überspringt.

LBT, Live Jazz Recording, 23. und 24. November, Studio Mildenberger, Schornstraße 6, Tickets unter www.leobetzltrio.de