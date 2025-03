Von Michael Zirnstein

Wo so viel Sexualität sprudelt, ist auch mal ein Handtuch nötig. Lenny Kravitz tupft sich das Gesicht ab, er reibt die nackte Brust, natürlich wischt er auch unten im Keller einmal feucht durch, dann wirft er den Lappen den sich danach streckenden Händen im Publikum hin. „That's nasty“, sagt der Musiker. Hui, ganz schön verrucht. Es wird nicht ganz klar, ob er das jetzt ernst meint oder hier sein Image als Sex-Protz persifliert. Da steckt er schon bis zum freigelegten Nabel in „Honey“ drin, einem neuen Stück für einen hüftwackelnden Engtanz: „It don't take much to turn me on.“ Es braucht nicht viel, um Lenny Kravitz in Fahrt zu bringen, keine Frage.