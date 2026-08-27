Nach dem Fund einer Leiche in der Nacht auf den Sonntag auf einem Parkplatz an der B307 bei Lenggries ist es der Polizei gelungen, die Identität des Toten zu ermitteln. Der Verstorbene ist demnach ein 64-jähriger Mann rumänischer Staatsangehörigkeit, der keinen Wohnsitz in Bayern angemeldet hatte.

Durch die Zusammenarbeit mit rumänischen Behörden konnten mittels eines Abgleichs von Fingerabdrücken und Fotos in den polizeilichen Datenbanken eindeutige Übereinstimmungen erzielt werden, heißt es in einer Mitteilung der Kriminalpolizei.

Die Ermittlungen und Untersuchungen zu den Hintergründen dauern allerdings weiter an. Die Polizei bittet die Bevölkerung weiterhin um sachdienliche Hinweise. Wer in der Nacht von Samstag, 22. August, auf Sonntag, 23. August, bis etwa 1.25 Uhr Beobachtungen im Bereich der B307 zwischen Fall und der Abzweigung zur B13 gemacht hat oder andere Angaben machen kann, die zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen könnten, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim unter Telefon 0881/64 00 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Bislang gibt es laut Polizei keinerlei Anzeichen für einen gewaltsamen Tod des Mannes. Offen ist aber, wer die Leiche auf dem Parkplatz abgelegt hat.