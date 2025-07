Wer am Königsplatz aus einer U-Bahn steigt, sieht den Kunstbau des Lenbachhauses mal etwas anders: Wo sonst Ausstellungen zeitgenössischer Kunst gezeigt werden, spielen nun Kinder in dem geräumigen Zwischengeschoss. Da wird gebastelt, gebaut, musiziert und getanzt. Jeder darf kommen und kreativ werden – oder auch einfach nur einen Kaffee trinken. Im hinteren Teil des Raumes haben Besucher es sich zum Lesen auf Sitzsäcken bequem gemacht, während weiter vorn Kinder und Erwachsene eifrig töpfern. Mit dem Projekt „Hallo, mein Name ist Kunstbau“ hat sich der Ausstellungsraum des Lenbachhauses in einen temporären Ort der Begegnung und der kreativen Möglichkeiten verwandelt.