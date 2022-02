Einen 70-minütigen Klangrausch hatten die Münchner Philharmoniker zusammen mit Miguel Pérez Iñesta anlässlich des Auftaktkonzerts zu Ehren des Zauberers der Minimal Music, Julius Eastman, im Februar im Kunstbau des Lenbachhauses entfacht. Im März wird es noch drei weitere Konzerte mit Kompositionen von Eastman geben: eines mit dem Münchener Kammerorchester am 5. März und zwei mit dem Schweizer Kukuruz Quartett am 11. und 12. März. Die Werke des US-amerikanischen Komponisten Julius Eastman entstanden im Umfeld und in engem Austausch mit der New Yorker Bewegung von Minimal Art und Minimal Music. Doch einer kurzen produktiven und teils erfolgreichen Phase folgte ein gnadenloser Absturz in Drogen, Alkohol und Obdachlosigkeit. Beinahe unbemerkt starb Eastman 1990 im Alter von nur 49 Jahren. Zu zwei Konzerten (Tickets gibt es über die Website des Lenbachhauses) wird es auch Livestreams auf Youtube geben. Diese sind kostenlos, man muss sich aber anmelden. Das erste Konzert gibt es ebenfalls als Stream, abrufbar über Youtube.

Julius Eastman: Minimal Music, Konzerte im Kunstbau und im Livestream, Sa., 5. März, sowie Fr. und Sa., 11. und 12. März, jeweils um 20 Uhr