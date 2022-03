Gewinnt von der Seite gesehen enorme Plastizität: Loie Hollowells "Split orbs in pink, blue and push" von 2021 in der Ausstellung "Dip in the Past".

Das Münchner Lenbachhaus zeigt unter dem Titel "Dip in the Past" Neuerwerbungen und bekräftigt nebenbei, wie wichtig politisch unabhängige Förderer sind.

Von Evelyn Vogel, München

Einen finanzstarken Partner zu haben, ist für Museen weltweit unerlässlich. Selbst eine von öffentlicher Hand gestützte Museumslandschaft wie die deutsche kommt ohne private Förderer kaum noch aus, um so mehr als in Corona-Zeiten allenthalben Etats gekürzt wurden. Zugleich zeigt es sich immer wieder, wie heikel Sponsorenabhängigkeiten sein können. Aktuell stehen Museumsleute angesichts des Kriegs Russlands gegen die Ukraine vor der Entscheidung: Wie umgehen mit russischen oder russlandnahen Sponsoren und ihrem Geld? Und im von privaten Geldgebern abhängigen amerikanischen System kam es in den vergangenen Jahren immer wieder vor, dass diese wegen ihrer Vergangenheit zur Persona non grata erklärt wurden und man ihre Namen aus der Museumshistorie zu tilgen suchte.

In Deutschland zählen vor allem Stiftungen und Vereine wie Freundeskreise zu den Unterstützern von Museen. Sie kaufen oft gezielt an, um die Sammlungen systematisch zu erweitern, anderes kommt hinzu, weil die Stiftungen eigene ästhetische Sammlungsziele verfolgen oder auch andere Institutionen unterstützen. Dass sich Museen bei diesen Förderern bedanken, indem sie die Erwerbungen öffentlich präsentieren, gehört mehr als zum guten Ton. Doch für Kuratorinnen und Kuratoren kann eine solche Ausstellungsgestaltung eine echte Herausforderung darstellen.

Die KiCo Stiftung ist seit Jahren ein verlässlicher Partner

Das Lenbachhaus hat nun einige Neuankäufe der KiCo Stiftung versammelt und ein paar eigene Erwerbungen hinzugefügt, die bislang noch nicht zu sehen waren. Die Stiftung, gegründet von Doris Keller-Riemer und Hans-Gerd Riemer aus Bonn, ist dem Lenbachhaus wie dem Kunstmuseum Bonn seit den Neunzigerjahren ein verlässlicher Partner. Der Titel "Dip in the Past", also Abstecher in die Vergangenheit, soll darauf verweisen, dass die Kunstgeschichte sich nie im bezugsleeren Raum bewegt, sondern immer auch eine Einflussgeschichte ist. Der Titel geht auf ein Objekt von Daniel Knorr zurück: eine halb erodierte Leiter, die am Rande des Ausstellungseingangs steht.

Dieser Bezugsrahmen funktioniert nicht bei allen der neun Künstler. Mitunter muss man sich da eher von einem Aspekt zum nächsten hangeln. Denn sowohl formal wie auch generationenmäßig ist es ein weiter Bogen, der hier gespannt wird. Altersmäßig reicht er von der 1929 geborenen, 2018 gestorbenen amerikanischen Vertreterin der Farbfeldmalerei, Marcia Hafif, bis hin zu der völlig anders malenden Loie Hollowell, ebenfalls Amerikanerin, Jahrgang 1983. Hafifs gezeigte Arbeiten passen besser zu den zarten Seidenmalereien des 1968 in Berlin geborenen Künstlers Matti Braun und seinen in Bayern geblasenen Glasobjekten oder zu den Arbeiten der Amerikanerin Max Cole, Jahrgang 1937, die ihre geometrischen Strukturen und feinen Schraffuren mit der Hand malt. Je nach Lichteinfall und Distanz zum Bild verändert sich die Wahrnehmung von flächiger Malerei bis hin zu feinster grafischer Struktur. Shannon Bool dagegen, einer 1972 in Kanada geborenen Künstlerin, bleibt mit ihrer Seidenmalerei, die symbolhaft und mythisch wirkt, mit Überlagerungen aus grafischen und figurativen Elementen, eher ein Solitär.

Detailansicht öffnen Mojé Assefjah: "Viva la pittura" von 1999. (Foto: Mojé Assefjah / Lenbachhaus)

Farbintensität und eine gewisse Körperlichkeit des Prozesses verbinden die Werke von Rolf Rose, geboren 1933 in Halberstadt, und Mojé Assefjah, einer 1970 in Teheran geborenen Künstlerin, die übrigens ebenso wie der 53 Jahre alte Documenta-14-Teilnehmer Daniel Knorr in den Neunzigerjahren aus der Münchner Akademie hervorging. Rose spachtelt wuchtig und pastos das leuchtende Farbmaterial auf die Leinwand (unvergessen: "Rolf Rose malt das neue Blau YlnMn" in der Galerie Rupert Walser), während Mojé Assefjah ihre gestische Formensprache in Eitempera auf den Untergrund bringt. Den Bogen zurück zu Hafif könnte man schlagen mit dem 1956 in Ghana geborenen und 2021 verstorbenen Künstler Atta Kwami, Maria-Lassnig-Preisträger 2021. Auch hier Farbfeldmalerei, aber sehr farbintensiv, auch hier ein Bezug zu Tradition, Historie, Körperlichkeit.

Detailansicht öffnen Giftige Farbfelder: Daniel Knorrs "Capillaire (Atropa Belladonna)" von 2015. (Foto: Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München, Sammlung KiCo, VG BILD-KUNST 2022)

Konkret die Maße ihres Körpers benutzt Loie Hollowell, um ihre spirituell geprägte Bildsprache in symmetrische Formen zu übersetzen. Das Schöne bei der gezeigten Arbeit "Split orbs in pink, blue and push": Durch Materialaufträge entsteht eine plastische Skulptur, die man erst entdeckt, wenn man ihr ganz nahe kommt. Nahe kommen trotz ihres giftigen, aber homöopathisch verdünnten Inhalts kann man auch drei körperhaften Acrylglaszylindern von Daniel Knorr: Die violette enthält Anthrax, die gelbe Arsen, die dreifarbige Skulptur schließlich Atropa Belladonna, auch bekannt als schwarze Tollkirsche. Mit dem theoretischen Überbau im Hinterkopf kann man auch sie in die Nähe der Farbfeldmalerei rücken, womit sich der inhaltliche Bogen schließen würde. Vielleicht geht man aber auch einfach durch die Ausstellung und lässt alle Theorie hinter sich.

Dip in the Past, Gegenwartskunst aus dem Lenbachhaus und der KiCo Stiftung, Lenbachhaus, bis 15. Mai