Versuchtes Tötungsdelikt in Milbertshofen

Die Polizei hat zwei Männer verhaftet, die vor dem Bordell Leierkasten an der Ingolstädter Straße in Milbertshofen einen 34-Jährigen lebensgefährlich verletzt haben sollen. Dabei hatte der Haupttäter das Opfer unvermittelt mit einer Bierflasche auf den Kopf geschlagen, wie eine Überwachungskamera festhielt. Die Tat geschah am Samstag vor zwei Wochen gegen zwei Uhr; das Opfer wurde wegen einer Hirnblutung notoperiert. Der Mann ist immer noch nicht vernehmungsfähig.

Der Hauptverdächtige, ein 26 Jahre alter Lkw-Fahrer, war vier Tage später in Altötting festgenommen worden. Gegen ihn wird wegen versuchten Totschlags ermittelt. Sein 25-jähriger Kumpan wurde am Mittwoch in München verhaftet. Ihm wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Beide hatten den 34-Jährigen sowie dessen Begleiter geschlagen und getreten. Die Vier hatten zunächst im Bordell gestritten, ehe sie nach draußen gingen. Worum der Streit ging, ist noch unklar.