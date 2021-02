Ein 19-Jähriger hat am Sonntagnachmittag auf der Theresienhöhe einen vier Jahre alten Buben angefahren. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich der Unfall um kurz vor 17 Uhr. Demnach wollte das Kind zu seinem Papa auf der anderen Straßenseite und trat unvermittelt auf die Straße. Der 19-Jährige habe noch versucht, seinen SUV zu bremsen, dennoch kam es zu einem Zusammenstoß. Das Kind wurde mit einer aufgeplatzten Lippe und einem abgebrochenen Zahn zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die 17-jährige Beifahrerin des SUV-Fahrers erlitt einen Schock und wurde ebenfalls in eine Klinikgebracht. Polizisten, die den Unfall beobachtet hatten, konnten gleich Erste Hilfe leisten und den Verkehr umleiten.