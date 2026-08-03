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SporteventMünchen bewirbt sich um Leichtathletik-WM – und nimmt finanzielle Risiken in Kauf

Lesezeit: 3 Min.

Bei den European Championships vor vier Jahren war das Olympiastadion Austragungsort der Leichtathletik – derzeit wird es saniert.
Bei den European Championships vor vier Jahren war das Olympiastadion Austragungsort der Leichtathletik – derzeit wird es saniert. Javad Parsa/NTB/Imago

Das hat auch mit der Bewerbung der Stadt um Olympische Spiele zu tun. Andere Sportveranstaltungen fallen dagegen günstiger aus.

Von Joachim Mölter

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An diesem Mittwoch ist Abgabetermin: Spätestens dann muss München seine Bewerbungsunterlagen für die Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2029 oder 2031 beim Weltverband World Athletics (WA) eingereicht haben. Bereits im März hatte der Stadtrat der Olympiapark München GmbH (OMG) grünes Licht gegeben für die Bewerbung; in der vorigen Woche stimmte das Gremium nun auch zu, dass die OMG eine entsprechende rechtsverbindliche Vereinbarung mit dem Weltverband unterzeichnet. Allerdings erfolgte diese Zustimmung dem Vernehmen nach nur unter größten Bedenken, mit Bauchschmerzen und zähneknirschend, wie aus Teilnehmerkreisen der nicht-öffentlichen Sitzung zu hören war.

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