An diesem Mittwoch ist Abgabetermin: Spätestens dann muss München seine Bewerbungsunterlagen für die Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2029 oder 2031 beim Weltverband World Athletics (WA) eingereicht haben. Bereits im März hatte der Stadtrat der Olympiapark München GmbH (OMG) grünes Licht gegeben für die Bewerbung; in der vorigen Woche stimmte das Gremium nun auch zu, dass die OMG eine entsprechende rechtsverbindliche Vereinbarung mit dem Weltverband unterzeichnet. Allerdings erfolgte diese Zustimmung dem Vernehmen nach nur unter größten Bedenken, mit Bauchschmerzen und zähneknirschend, wie aus Teilnehmerkreisen der nicht-öffentlichen Sitzung zu hören war.