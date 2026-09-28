Leichenpräparator Alfred Riepertinger gilt als Koryphäe in der Technik der Einbalsamierung. In seinem Berufsleben am Institut für Pathologie des Klinikums Schwabing hatte er etwa 50 000 Verstorbene auf dem Tisch. Darunter waren prominente Persönlichkeiten wie Franz Josef Strauß und Rudolph Moshammer. Er hat aber auch Opfer der Roten Armee Fraktion (RAF) und der rechtsextremen Terrorgruppe NSU begutachtet. „Der letzte Wagen ist immer ein Kombi“, lautet Riepertingers Lieblingssatz über die Fahrt mit dem Leichenwagen. Das sagte er in einem SZ-Artikel über seine Arbeit .

Seine Arbeit begann er als Zivildienstleistender in der Pathologie, wo er sich in knapp 50 Jahren zum Oberpräparator hocharbeitete. Zwei Bücher hat er inzwischen geschrieben, in denen er von den heiteren Facetten seines Berufs erzählt, ebenso wie von Kriminalfällen und Dreharbeiten für Film und Fernsehen. Seine Arbeitsstätte, der Sektionssaal, fungierte schon als Drehort für die Eberhofer-Krimis, für „Tatort“, „Aktenzeichen XY“ und „Der Alte“. Regelmäßig hält der heute 71-Jährige Vorträge über seine beruflichen Erlebnisse – so auch wieder am 15. Oktober Alfred Riepertinger – Teil 2 (neue Anekdoten für alle Wiedergänger) und am 22. Oktober Alfred Riepertinger (für Einsteiger) am Institut für Pathologie im Klinikum Schwabing. Beginn ist um jeweils 19 Uhr in Haus 32. Der Zugang ist über die Isoldenstraße oder über den Haupteingang am Kölner Platz möglich. Im berühmten Sektionssaal gibt es im Anschluss einen Umtrunk und die Gelegenheit, dem Leichenpräparator Fragen zu stellen.

Reizüberflutung, schlechte Nachrichten und düstere Prognosen – das kann schnell verunsichern: Was kommt da alles auf uns zu? „Lassen Sie sich nicht verrückt machen!“, sagt der Arzt, Neurologe, Bestseller-Autor und Vortragsredner Volker Busch. An der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universität Regensburg erforscht er die psychophysiologischen Zusammenhänge von Stress, Schmerz und Emotionen und therapiert Menschen mit Belastungsstörungen. In seinen Vorträgen gibt er sein Wissen und seine Erfahrungen weiter. Und plädiert für Zuversicht – Eine Kraft, die uns stark macht. Am 6. Oktober um 20 Uhr präsentiert er im Wirtshaus im Schlachthof seinen ganz persönlichen Mix aus Geschichten, hilfreichen Tipps und einer Prise Hirnforschung, der helfen soll, in unruhigen Zeiten aufzuatmen.

Der ehemalige Außenminister Joschka Fischer im Mai 2026 bei der Buchvorstellung von „Wer sind wir?“ in Berlin. Foto: Fabian Sommer/dpa

Wer sind wir? Das fragt der ehemalige Vizekanzler und Außenminister Joschka Fischer am 10. Oktober um 16 Uhr im Elektra Tonquartier im Bergson. Ausgehend von seinem gleichnamigen, im Mai dieses Jahres erschienenen Buch analysiert er in seinem Vortrag die geopolitischen Umbrüche des 21. Jahrhunderts und ihre Folgen für Deutschlands Rolle in Europa – von Verteidigung und Sicherheit bis zu technologischer und wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit.

Wem gehört die Zukunft? Das wiederum fragt die Philosophin und Publizistin Eva von Redecker im Gespräch mit der Politologin und Autorin Sabine Nuss am 30. September um 19 Uhr. Sie diskutieren über Eigentum, Verlustängste und den neuen Faschismus. Während die Versprechen von Wohlstand, Sicherheit und sozialem Aufstieg für viele Menschen brüchig geworden sind, gewinnen rechte und autoritäre Bewegungen weltweit an Einfluss. Sie bieten einfache Antworten auf komplexe Zusammenhänge und lenken den Frust auf jene, die angeblich „nicht dazugehören“, etwa Migranten und Geflüchtete, lautet die These der beiden Wissenschaftlerinnen.

Doch weshalb richten sich Abstiegs- und Verlustängste häufig nicht gegen die Ursachen sozialer Ungleichheit, sondern gegen diejenigen, denen gesellschaftliche Teilhabe abgesprochen wird? Redecker und Nuss thematisieren die Verteidigung von realem und imaginiertem Besitz, die politische Instrumentalisierung von Verlustängsten und die Konstruktion von Feindbildern. Die Veranstaltung in Kooperation mit medico international und Bellevue di Monaco beginnt um 19 Uhr im NS-Dokumentationszentrum, Max-Mannheimer-Platz 1.