Interview von Kathrin Aldenhoff

Sie selbst musste sich durchboxen: In München geboren, wurde Adelina Maloku mit sechs Jahren nach Kosovo abgeschoben. Nach zehn Jahren kehrte sie mit ihrer Familie zurück. Sie machte ihr Abitur auf dem zweiten Bildungsweg und wusste schnell: Sie will Lehrerin an der Mittelschule werden. Um die Kinder stark zu machen, zu empowern. Ein Gespräch mit der Referendarin über Tiktok, Solidarität mit Klimaklebern und darüber, wie man Achtklässler dazu bringt, sich sechs Wochen lang intensiv mit einem politischen Thema auseinanderzusetzen.