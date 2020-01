"Ein Schlag gegen die Stadt" vom 14. Dezember:

Mit Interesse habe ich über die tödliche Attacke auf dem Augsburger Königsplatz gelesen. Selbst gebürtige Polin und von Beruf Sozialpädagogin, sehe ich Prävention sowie präventive Ansätze gegen viele gewaltbereite Strömungen in unserer Gesellschaft als den einzigen Schlüssel. Niemand ist gewaltbereit auf die Welt gekommen, man wird gewaltbereit durch die Gesellschaft geformt. Hierfür sehe ich alle in unserer Gesellschaft zuständig und verantwortlich: die Eltern, den Staat, aber auch die Nachbarn und den Verkäufer im Kiosk ums Eck. Beginnen sollten wir bitte schon ab dem Krippenalter, so ab dem ersten Lebensjahr. Gerade Familien aus dem sozialschwachen Milieu sollte man beim Bildungserwerb (Krippenplatz, Kindergartenplatz, Angebote in Tageseinrichtungen) stark unterstützen, so dass jedes Kind gleich am Anfang gleiche Bildungschancen bekommt. Selbst Mutter von zwei Töchtern, erlebe ich fast täglich, wie manche Kinder kaum Zugang zu Bildung bekommen. Musikalische oder ähnliche Angebote in den Kindertageseinrichtungen gibt es nur gegen Bezahlung durch die Eltern. Ganz abgesehen von externen Angeboten. Statt dieser Ausgrenzung plädiere ich für Inklusion. Das Gefühl als Kind oder Jugendliche zu bekommen, Verlierer in der Gesellschaft zu sein, ist Gift für unsere Gesellschaft. Politisch müssen wir uns dringend fragen, was es bringt, eine immer tiefere soziale, ökonomisch verursachte Kluft in unserer Gesellschaft zu errichten. Wir (der Staat, die Eltern, der Verkäufer ums Eck, und so weiter) müssen endlich genauer zuschauen und Anderen endlich auch richtig zuhören, statt nach dem "Warum" zu suchen. Prävention ist nicht teuer. Sie ist nachhaltig, zukunftsbildend und für unsere heutige Gesellschaft auf jeden Fall dringend notwendig. Marta Budna-Lamla, Königsbrunn