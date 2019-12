Detailansicht öffnen Weiterhin umstritten: Die Haltungsbedingungen im Schweinestall des Lehr- und Versuchsguts Oberschleißheim der Universität München. (Foto: Florian Peljak)

"Eingepfercht für die Forschung" vom 4. Dezember und ",Schockierende Zustände' im Schweinestall" vom 5. Dezember, sowie Leserbriefe "Mit schlechtem Beispiel voran im Uni-Schweinestall" vom 9. Dezember:

Scheitern am eigenen Anspruch

Dem Artikel samt hervorragendem Kommentar von Frau Scherf ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich möchte nur den Präsidenten der LMU, Professor Dr. Bernd Huber, zitieren: "Die LMU begreift sich als echte ,universitas'. Als solche will sie für die zunehmend komplexer werdenden Zukunftsfragen um Mensch, Gesellschaft, Kultur, Umwelt und Technologie fächerübergreifend problemorientierte Lösungsansätze entwickeln."

Der Zustand der Schweinehaltung ist weder zukunfts- noch problemorientiert. Es bleibt abzuwarten, wie ernst die LMU ihre eigenen Ziele nimmt und den Zustand verändert. Das könnte in meinen Augen auch heißen, die Schweinezucht aufzugeben, wenn kein Geld für eine andere Haltung da ist, denn da gibt es nichts zu forschen. Ein Nachhaken der SZ nach einiger Zeit wäre deshalb sehr wünschenswert und interessant. Prof. Dr. Rainer Förderreuther, Zorneding

Es geht nicht ums billige Schnitzel, sondern um hochsensible Tiere

Vielen herzlichen Dank für Ihre kritischen Artikel zur wahrhaft anachronistischen Schweinehaltung an der LMU München und die haarsträubende Rechtfertigung der Verantwortlichen. Die vielen entsetzten Reaktionen darauf bestätigen, dass ich mit meiner Empörung nicht alleine bin. Auch wenn diese quälerische Haltung von hochsensiblen Tieren in Deutschland Usus ist, ja auf Wunsch des Bundeslandwirtschaftsministeriums noch bis 2034 (!) erlaubt sein soll, bis der Kastenstand wenige Zentimeter größer wird, ist es eines universitären Versuchsgutes unwürdig, Tiere so zu halten. Die Universität sollte im Gegenteil zeigen, dass man auf den Kastenstand ganz verzichten kann, wenn man den Sauen ausreichend Platz, Stroh als Beschäftigungsmaterial und zum Nestbau sowie Zugang ins Freie ermöglicht.

Das kostet, das ist klar. Das Schnitzel wird dann nicht mehr Massenware sein, und das kleine Deutschland nicht mehr drittgrößter Exporteur von Schweinefleisch weltweit. Das würde den Tieren helfen und hätte Riesenvorteile für den Klima- und Umweltschutz.

Wie eine solche Agrarwende gelingen kann, wird seit längerer Zeit diskutiert. Sie wird kommen, daran führt kein Weg vorbei. Und so ist es das Verdienst dieser Berichterstattung, dass an einem Beispiel das große Ganze dahinter aufgezeigt wird. Hannelore Jaresch, Habach

Realistische Ausbildung

Als Studierende des 11. Semesters Veterinärmedizin, die voraussichtlich in weniger als einem halben Jahr fertige Tierärzte sind, sehen wir uns in der Pflicht, die im Artikel angesprochenen "Missstände" aus unserer Sicht darzulegen. Auch wir haben im Rahmen unserer vorklinischen Ausbildung ein Praktikum beim Lehr- und Versuchsgut (LVG) Oberschleißheim absolviert. Für viele von uns, die vielleicht nicht aus einem landwirtschaftlich geprägten Umfeld kommen, war dies eine gute Gelegenheit, erste Einblicke in die konventionelle Landwirtschaft zu erhalten. Zudem stellte dies den ersten wirklich praktischen Aspekt mit lebenden Tieren seit Beginn des Studiums dar. In Form von praktischen Kursen, Stalldiensten und Theorieteilen, in denen es auch viel um Tierschutz ging, wurde uns die Landwirtschaft näher gebracht. Dies ist aus unserer Sicht ein enorm wichtiger Bestandteil unserer Ausbildung, immerhin stellen die Bauern einen nicht unerheblichen Teil unserer künftigen Kundschaft dar. Gleichzeitig haben Tierärzte im Nutztierbereich eine große ethische Verantwortung.

Natürlich empfanden auch wir während unseres Praktikums die Kastenstände als nicht optimale Haltungsform für Schweine, jedoch muss man gerade als angehender Tierarzt auch andere Aspekte betrachten, bevor man ein Urteil fällt: So sind in Bayern, wie Sie in Ihrem Artikel auch richtig erwähnt haben, Kastenstände in Altbeständen nach wie vor erlaubt. Wie und warum soll denn dann ein Bauer, der knapp 70 Euro für ein 28 Kilogramm schweres Ferkel (Stand 4.12.2019, Quelle agrarheute) bekommt, mit diesem Geld noch Umbaumaßnahmen an seinem Stall vornehmen? Die LMU München ist in diesem Fall ebenso als konventioneller Landwirt zu betrachten, denn wie die SZ schrieb: die Milch geht an "normale" Molkereien wie Weihenstephan, das Fleisch an den Schlachthof München. Das heißt, auch die Universität bekommt in diesem Fall nicht mehr Geld für ihre Produkte.

Die Stellschraube der ganzen Problematik ist in unseren Augen der Verbraucher. Solange dieser nicht bereit ist, mehr Geld für sein Fleisch oder seine Milch zu bezahlen, kann es zu keiner Verbesserung der Haltungsbedingungen kommen. Die Landwirte müssen mehr Tiere "produzieren", um überhaupt ihre laufenden Kosten decken zu können.

All das sollte ein angehender Tierarzt berücksichtigen, bevor er mit dem Finger auf Landwirte oder in diesem Fall die Universität zeigt. Natürlich ist es wichtig und richtig, Dinge, die einem negativ auffallen, anzusprechen und konstruktiv zu kritisieren. Jedoch sollte man dafür einen anderen Weg wählen und eben nicht die Universität, die uns Studierenden mit dem LVG Oberschleißheim die Möglichkeit einer praktischen Ausbildung bietet, durch derartige Darstellungen "schlechtmachen". Auch diese Studierenden werden irgendwann merken, dass auf Grund solcher Vorfälle immer weniger Betriebe bereit sind, Praktikanten aufzunehmen, da sie - auch wenn sie sich an geltendes Recht halten - als "Tierquäler" dargestellt werden. Ganz besonders ist das auf der Suche nach Plätzen für das Schlachthofpraktikum zu spüren. Über kurz oder lang wird es kaum mehr Möglichkeiten geben, dieses Praktikum zu absolvieren. Das ist schade, denn immerhin werden wir alle in einem sehr praktischen Beruf arbeiten und das reine Erlernen der Theorie kann die Erfahrungen im Rahmen eines Praktikums nicht ersetzen.

Abschließend möchten wir noch einmal sagen: Natürlich ist es an sich positiv, Haltungsbedingungen und Einhaltung von Tierschutzvorgaben kritisch zu hinterfragen. Jedoch sollte man gerade als angehender Tierarzt sich nicht von rein emotionalen Aspekten leiten lassen, sondern auch objektiv geltendes Recht und ökonomisches Handeln in seine Überlegungen miteinbeziehen. Antonia Vater, Weilheim, Laura Hitscher, München, Bente Stegen, München, Alicia Linares, München