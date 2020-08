Im Lehel sind zwei falsche Strafzettel an geparkten Autos aufgetaucht. Sie klemmten in der Oettingenstraße an den Windschutzscheiben der Fahrzeuge, wie die Bundespolizei berichtet. Die gelblichen A5-Blätter waren mit den Worten "Polizei" und "Geldstrafe" überschrieben, rechts und links waren der Polizeistern samt Adler der Bundespolizei aufgedruckt. Darunter war neben der Art des Fahrzeugs auch der Tatbestand anzukreuzen. Die "Delikte" lauteten etwa "Auf dem Bürgersteig" oder "Keine Zeiger". Unten auf dem Schriftstück war handschriftlich die "Strafe" in Höhe von 30 Euro eingetragen. Da nicht ersichtlich war, wie diese Strafe gezahlt werden solle, wandte sich ein stutzig gewordener Empfänger des vermeintlichen Strafzettels, ein 49-jähriger Österreicher, ans Bundespolizeirevier am Ostbahnhof. Dem Mann war ein zweiter solcher Zettel an einem weiteren Fahrzeug aufgefallen. Kein offizielles Papier, stellten die Beamten fest.