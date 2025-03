Während man in früheren Zeiten seine Könige gerne in Bronze goss – man denke nur an das stolze Denkmal für Maximilian II. –, gibt es in puncto Verehrung heute weitaus lebendigere Formate. Das zeigt derzeit nur einige Schritte vom Maxmonument entfernt die Gop-Show „Legends“, die unter anderem dem „King of Pop“ huldigt.

Michael Jackson wird von Yan Shport meisterhaft zum Leben erweckt, er beherrscht dessen „Moonwalk“ akkurat bis zur letzten Zehenspitze. Mit seinen 18 Jahren ist er das jüngste Mitglied in der Produktion des ukrainischen Circus Theater Bingo aus Kiew, wie Hauschef Peter Weil vor Vorstellungsbeginn erklärte. Die Allround-Künstler und Künstlerinnen, aber auch viele ihrer Angehörigen wie Eltern oder Kinder, wohnen derzeit in der Bogenhausener Künstlervilla des Gop. „Definitiv sind wir jetzt an unser räumliches Fassungsvermögen gestoßen“, sagt Weil und schmunzelt.

Was im übertragenen Sinne auch für die Bühne gilt. Denn der 15-köpfige Cast, der zeitweise sogar komplett auf der Bühne steht, verhindert ein Bühnenbild mit aufwendigen Aus- und Umbauten. Um den Artisten und Artistinnen möglichst viel Raum zu geben, flimmert nur im Hintergrund eine Videowand. Aber was heißt hier nur: Zu sehen sind historische Aufnahmen und Filmsequenzen jener Ikonen, die mit umwerfender Verwandlungskunst in schillernden Kostümen und bis ins Detail authentisch choreografierten Tanzschritten und Bewegungsabläufen gedoubelt werden: Freddie Mercury, Whitney Houston und Céline Dion, Marilyn Monroe, Elton John und Tina Turner posieren, locken und rocken über die Bühne, dass es eine helle Freude ist.

Anton Shcherbyna lässt als Elvis die Hüften kreisen – live begleitet von der Gitarristin Yulia Korolova. (Foto: Ralf Mohr/Gop/Ralf Mohr/Gop)

Kombiniert werden diese Auftritte mit vielseitigen Acts, die die Originale in ihrem wirklichen Leben eher nicht beherrschen dürften: Elton John im knallorangen „Rocketman“-inspirierten Teufel-Outfit mit ausladenden roten Federflügeln und charakteristischer Sonnenbrille verwandelt sich dank Andrey Nikolaienko in einen exzellenten Handstand-Akrobaten; Tänzerin Hanna Levchenko gibt Céline Dion, zu ihrer Musik begeistert Yuliana Kaban das Publikum mit Seilsprüngen auf dem Einrad. Die kreisenden Hüften von Elvis Presley dürfen natürlich auch nicht fehlen – Anton Shcherbyna überführt sie in eine waghalsige Rola-Rola-Darbietung, bei der er mit einem Brett auf mehreren Zylindern in schwindelerregende Höhen balanciert.

Mit der Tatsache, dass die Stimmen dieser Legenden und ihre berühmten Songs wie „Tutti Frutti“, „Simply The Best“, „We Will Rock You“ und „The Power Of Love“ nur vom Band kommen, versöhnt Yulia Korolova mit ihrer virtuos gespielten E-Gitarre. Die Bingo-Gründer aus Kiew, Igor Protsenko und Irina German, verfolgen im hinteren Teil des Saals aufmerksam das Geschehen auf der Bühne, bei dem sie selbst Regie führten.

Ganz nebenbei vollzieht sich bei dieser Aufführung noch eine kleine Sensation. Edouard Neumann, selbst als „KGB Clown“ schon legendär, betritt zwischendurch als Zigarre schmauchender und Verträge verteilender Manager oder als pantomimisch begabter Charlie Chaplin die Szene. Auch den „Gangnam Style“ bekommt er mit einem aus dem Publikum rekrutierten Tanzpartner prima hin. Sensationell sind diese Auftritte aber aus einem anderen Grund: Er ist ein gebürtiger Russe inmitten einer rein ukrainischen Truppe. Früher wäre das nur eine Randnotiz gewesen, heute ist das als ungewöhnlicher Fakt erwähnenswert. Ein Fakt freilich, der Hoffnung macht auf ein Miteinander in der Zukunft.

Legends – Für immer unvergessen, bis 4. Mai, Gop, Maximilianstraße 47