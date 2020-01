Das Arbeitsblatt an diesem Montagmorgen steht für das, weshalb David sagt, er hasse es in die Schule zu gehen. Aufgaben wie diese haben in den letzten Jahren viele Tränen und Frust ausgelöst. "Bist du ein Rechtschreibprofi?", lautet die Überschrift und David weiß schon vor dem Ausfüllen, dass er es nicht ist. Er ist eines von rund fünf Prozent der Kinder in Deutschland, die eine Lese-Rechtschreibstörung haben. Eine Beeinträchtigung, die nichts mit der Intelligenz zu tun hat, aber trotzdem häufig das Gefühl verursacht, nicht mithalten zu können.