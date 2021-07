Hans Prockl sammelt Geschichten. Er spürt Menschen nach, die sonst nicht im Mittelpunkt stehen. Von der Verkäuferin bis zum Lastwagenfahrer, vom Lehrer bis zum Totengräber - sie erzählen ihm von Herkunft und Beruf, reden über Lebensläufe und Gewohnheiten. Seine Gesprächspartner findet er vor allem im Isental, vom Landkreis Erding bis hinunter in den Landkreis Mühldorf.

In dieser Region beobachtet er auch ausdauernd, wie sich die Landschaft im Laufe der Jahre verändert. Er hat die gewaltigen Veränderungen der Landschaft durch den Bau des Münchner Flughafens und der Isentalautobahn jahrelang mit der Kamera begleitet. Er filmt, er fotografiert, er schreibt auf - doch seine dokumentarischen Werke sind keine nüchternen Protokolle, keine trockenen Berichte, sondern zeugen von Mitgefühl, Geduld und sanfter Hartnäckigkeit. Das alles würdigte die Jury mit einem Ehrenpreis für ein beeindruckendes Lebenswerk.

Schon früh verspürte der 1948 geborene Prockl den Drang, Lebensläufe und Menschen zu dokumentieren. Warum dies so ist, kann er selber nicht erklären. "Es ist so ähnlich wie die Leidenschaft des Bergsteigers, das lässt einen nicht mehr los", sagt er einmal in einem Interview. 1964 kaufte er sich vom Lohn eines Ferienjobs ein Tonbandgerät. Damit begannen seine Radiomitschnitte, Geräusche-, und Gesprächsaufzeichnungen. 1978 begann er zu filmen und zu fotografieren. Vor sechs Jahren brachte Prockl den Fotoband "Menschen aus der Region Buchbach-Schwindegg" heraus, in dem er Frauen und Männer am Arbeitsplatz fotografiert hatte.

Er selbst stammt aus dem Weiler Wimpasing bei Lengdorf, da, wo sich heute eine riesige Autobahnbrücke über das Isental legt. Nach einem Physik-Studium hat er lange in München gelebt und dort 37 Jahre lang an Schulen der Stiftung Pfennigparade die Fächer Mathematik, Physik, Informatik und Dokumentarfilm unterrichtet. Als Rentner zog er zurück aufs Land, in das Dorf Wörth im Isental, wo er nun inmitten jener "Landleute" lebt, deren Leben ihn so fasziniert.

Im vergangenen Jahr gab er das Buch "Landleute" heraus. Darin versammelt er zwölf Interviews, von denen die beiden ältesten aus den Jahren 1965 und 1966 stammen, eines von 1978 und die anderen aus den Jahren 2015 bis 2018. Zu Wort kommen Menschen, die am Oberlauf des Flüsschens Isen leben oder gelebt haben.

Die Geschichten, die sie erzählen, orientieren sich nicht an politischen und anderen Großereignissen, sondern am Leben des Einzelnen.

Die beiden Bücher sind natürlich im Selbstverlag herausgekommen, denn "die Bücher sind keine Ware" (Prockl). Genauso wenig wie seine Filme. 63 davon stehen auf seinem Youtube-Kanal. Der Renner ist übrigens ein Film über einen Lanz-Bulldog mit fast 650 000 Aufrufen.