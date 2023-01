Sina Albanese und ihr Vater Guido waren am Nordseestrand spazieren, sahen die Algenteppiche und fragten sich: Könnte man da nicht was draus machen? Mit ihrem Start-up Koralo haben sie einen veganen Fischersatz entwickelt. Auf einen Happen im Labor.

Von Martina Scherf

Es riecht nach gebratenem Fisch. Guido Albanese, im weißen Laborkittel, steht am Herd und brutzelt Proben seiner eigenen Erfindung. Was da in der Pfanne liegt, sieht aus wie Fischfilet. Schmeckt es auch so? Das wird sich gleich herausstellen. Tochter Sina Albanese schaut zu und erzählt inzwischen, wie alles begann. Wie aus einer spontanen Idee innerhalb von eineinhalb Jahren ein Start-up wurde, mit zwei Patenten, einer angelaufenen Produktion und einer Niederlassung in Südkorea.