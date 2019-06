10. Juni 2019, 18:23 Uhr München heute Lebensmittelkontrolleure in Gaststätten / Mieter mit Kamera überwacht

Von Sara Maria Behbehani

Irgendwie hat man sich ja schon beinahe damit abgefunden: Egal, wie bewusst und gesund man sich ernähren will, dieses Vorhaben ist kaum zu schaffen. Mikroplastik im Fisch, Antibiotika im Fleisch und Pestizide auf Gemüse und Obst. Will man dem krebserregenden, umweltschädlichen Nahrungswahnsinn wirklich entkommen, muss man schon beim Bauer einkaufen gehen. Dort, wo die Hühner gackernd über den Hof stolzieren, die Kühe auf der Weide grasen und die Kartoffeln frisch aus der Erde geholt werden. Was für eine Utopie.

Und wie sieht es eigentlich aus, wenn man Essen zu sich nimmt, das nicht gerade aus den eigenen vier Kühlschrankwänden stammt? Gerade in den Pfingstferien geht man doch gerne mal aus - vielleicht in den Biergarten an der Isar oder in das nette Restaurant ums Eck.

Gaststätten unterliegen strengen Lebensmittelkontrollen. Foodwatch informiert nun im Internet mit der neuen Plattform "Topf secret" über Ergebnisse solcher Prüfungen. Dort sind auch Berichte abrufbar, die das Landratsamt selbst nicht einfach so veröffentlicht. Daten darf die Behörde nämlich nur auf konkrete Nachfrage herausgeben. So fordert die Plattform Teilnehmer dazu auf, Anfragen einzureichen und deren Ergebnisse dann hochzuladen. Sehr zum Unwillen vieler Wirte. Mein Kollege Franz Kotteder war mit Lebensmittelkontrolleuren unterwegs, erklärt deren Arbeit und das neue Portal - und was in München eigentlich so auf den Tisch kommt.

Überwachung bis vors Badezimmer Nur zwei Besucher auf einmal, Übernachtungen von Gästen nur nach Genehmigung, keine Partys in der Gemeinschaftsküche: Ein Wohnungsbesitzer kontrolliert seine Mieter mit einer Kamera - das geht dem Amtsgericht zu weit. Zum Artikel

Mit Handgranate im Bordell Ein Mann bedroht mit der Waffe die nichtdeutschen Beschäftigten des Etablissements in der Landsberger Straße. Es ist ein weiterer Vorfall mit ausländerfeindlichem Hintergrund. Zum Artikel

Wo in München Grillen erlaubt ist Viele Münchner haben keinen eigenen Garten - ein Grillabend wird deshalb gerne an die Isar, die Seen oder in den Park verlegt. Erlaubt ist das nicht überall. Zum Artikel

Rocketman | 11.06. Arena Ausgefallene Sonnenbrillen, grell glitzernde Kostüme und eine ikonische Stimme, begleitet vom Klavier - Sir Elton John ist eine lebende Legende. "Rocketman" ist der erste Film über das wechselhafte Leben und die Karriere des Briten.

Body Check | 11.06. Lenbachhaus Mit Martin Kippenberger und Maria Lassnig gelingt dem Kurator Veit Loers eine ungewöhnliche Begegnung mit der menschlichen Misere.

Release: Blaue Flecken (DJS) | 11.06. Alte Utting Jeder blaue Fleck hat eine Geschichte. Die Klasse 57K der Deutschen Journalistenschule erzählt sie in ihrem Abschlussmagazin "Blaue Flecken".

