Glosse von Nadeschda Scharfenberg

Dieser Text ist besonders süffig, weil er aus speziellen Glossen-Buchstaben besteht. Augenscheinlich unterscheiden sich all die As und Os und X und Ys weder in ihrer Größe noch in der Schriftart von herkömmlichen SZ-Textbuchstaben, aber wer sich diese Kolumne bis zum Ende einverleibt, der wird schon merken, wie exzellent sich diese passgenau ausgewählten Schriftzeichen zu einer Gesamtkomposition fügen. Mit Null-acht-fünfzehn-Buchstaben wäre eine solch feine Textur undenkbar.