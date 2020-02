Das Wohnzimmer hängt voller Gitarren. Kleine, große, klassische und E-Gitarren. Mitten im Raum steht ein Flügel, in der Ecke ein Schlagzeug. Ein riesiges rotes Plüschsofa lädt zum Lümmeln ein. Kein Vorhang verdeckt die Fenster, jeder kann von der Straße hereinschauen. Rot, die Farbe provoziert, sie gibt Energie. Davon hat Robert Freudenberg jede Menge. Der vierfache Vater ist Handwerker und Musiker, er organisiert Wildnistage und Ferienprogramme für Kinder und teilt sein Leben mit einem Jugendlichen, den er rund um die Uhr betreut. Und dann ist Freudenberg auch noch Student. Demnächst bekommt er seinen Bachelor, mit 49 Jahren.

Seine älteste Tochter macht gerade den Master in Germanistik, er den Bachelor in Sozialer Arbeit. Das Thema seiner Abschlussarbeit: ein Konzept zur Hilfe für "schulmüde Jugendliche". Die Zahl der Schulabbrecher steigt, trotz besserer Angebote, Bildungsforscher sind alarmiert. Robert Freudenberg wundert das nicht. "In der Schule geht es immer nur um Stillsitzen und Anpassen. Auswendig lernen, Fakten reinfressen und ausspucken. Kinder erleben sich nicht in ihrer Kraft, eigene Ideen sind nicht gefragt. Das demotiviert." Wenn sie aber später in den Beruf kommen, sollen sie plötzlich Querdenker sein und Kreativität entwickeln, "das ist doch verkehrt, oder"?

Freudenberg ist gelernter Zimmerer, und er macht gerne Musik. Deshalb vergleicht er einen Menschen gerne mit einer Cajón. Das ist eine südamerikanische Trommel. Er baut solche Instrumente mit Jugendlichen. "Die vier Wände geben dir Stabilität", sagt er ihnen dann, "du selbst aber definierst die Form und den Klang. Überlege dir, was deine vier Säulen sind. Freunde? Familie? Sport? Bürgerrechte?"

Schulverweigerer würden von der Gesellschaft schnell in eine Schublade gesteckt. Vielleicht bräuchten sie aber nur endlich jemanden, der an sie glaubt. Der nicht nur ihre Defizite sieht, sondern ihr Potenzial. Vielleicht liege es eher am System als an den Kindern. "Wenn ihr rausfallt, dann geht uns wieder ein kritischer Erneuerer dieser Gesellschaft verloren", sagt er zu den Jugendlichen.

Auch seinem Schützling, der seit einem dreiviertel Jahr bei ihm wohnt, sagt er solche Sätze. "Er ist ein guter Junge. Die Schule stresst ihn, aber wenn wir zusammen ins Museum gehen, ins Schwimmbad oder wenn wir auf Youtube eine Wissenssendung anschauen, dann stellt er total kluge Fragen. Er macht sich viele Gedanken über die Welt." Sie würden gegenseitig voneinander lernen, sagt Freudenberg. "Er zwingt mich immer wieder, ganz präzise in meinen Aussagen zu sein." Nähe und Distanz, dieses Verhältnis gelte es täglich neu auszuloten. "Zuhören ist wichtig - je mehr sich ein Erwachsener zurück nimmt, desto mehr öffnet sich ein Jugendlicher."

In diesem Moment kommt Michael (Name geändert) von seinem Schülerpraktikum in einer Gärtnerei zurück. Ein freundlicher, schlanker, ruhiger Junge. Die Arbeit habe ihm Spaß gemacht, sagt er, obwohl er schon um sechs Uhr aufstehen musste. Dutzende Stecklinge hätten sie gepflanzt, jetzt sei er müde. Aber Schwimmen gehen, klar, das machen wir. Vorher gibt es Pizza.

Freudenberg teilt sich mit seinem Schützling eine Wohnung im ersten Stock des alten Hauses in Jetzendorf im Landkreis Pfaffenhofen. Intensive, sozialpädagogische Einzelbetreuung heißt das im Jugendhilfegesetz. Das Jugendamt kann sie anordnen, wenn eine akute Gefährdung besteht und andere Maßnahmen nicht funktioniert haben, das Amt bezahlt dafür. Ein Netz von pädagogischen Fachkräften unterstützt den Betreuer. Das Jugendamt überprüft regelmäßig die Entwicklungsfortschritte. Freudenberg ist schon seit einigen Jahren festangestellter pädagogischer Mitarbeiter der gemeinnützigen Familienhilfe-Einrichtung Ape. In seinem kunterbunten Haus bietet er viele Möglichkeiten, sich auszuprobieren. Neben dem Musikzimmer mit dem roten Sofa befinden sich eine Holzwerkstatt, ein Probenraum, ein "Denkraum" für Workshops. Es gibt einen Garten, auf der Veranda steht ein selbst gebasteltes Pferd aus Holz. "Projektwerk Freudenberg" nennt der 49-Jährige sein kreatives Umfeld. Wenn das Studium beendet ist, will er es ausbauen.

Sein eigenes Leben war ein ständiges Weiterlernen, erzählt er. Nach der Realschule die Zimmererlehre, ein Job in einem großen Unternehmen, eine Australienreise. Der Traum vom Aussteigen. Dann ist das erste Kind unterwegs. Er macht sich selbständig, holt das Fachabitur nach, steigt wegen der Verantwortung für die Familie in eine Firma für Dachbegrünung ein, wird Bauleiter, ist viel unterwegs. Merkt, dass ihm alles zu viel wird. Nach der Scheidung sucht er sich eine Bleibe im selben Ort, um nahe bei den Kindern zu sein. Findet das alte Haus an der Hauptstraße.

Er ist in Jetzendorf geboren und aufgewachsen, spielt seit 25 Jahren in der gleichen Band, organisiert Kirchenkonzerte, hat ehrenamtlich immer schon mit Jugendlichen gearbeitet. "Wenn ich einen Kuchen backe, dann mach ich meistens gleich drei", erzählt er. Genau so ein Apfelkuchen führte ihn auch auf seinen neuen Weg. Denn Freudenberg brachte das Gebäck zu einer Bekannten, die in der ape-Familienhilfe arbeitet. "Wir bräuchten einen wie dich", sagte sie, einen Handwerker, Musiker, einen für die Wildnistage. Er fängt bei der Familienhilfe an, zuerst als Quereinsteiger, mittlerweile ist er angestellt. Gibt Kurse in seinem Haus, Musik, Siebdruck, Holzbau. Und beschließt schließlich, "auch noch eine Hochschule von innen kennenzulernen".

Er hat viel gelernt im Studium, sagt er, sein Erfahrungswissen mit Theorie unterfüttert. Um sich die Miete leisten zu können, hat er in seinem Haus eine Zeitlang mit Asylbewerbern aus Afghanistan zusammengewohnt. Wenn jemand gerade kein Dach über dem Kopf hat, kommt er in der Villa Kunterbunt ebenfalls unter. Das alles unter einen Hut zu bringen, ist nicht einfach, gibt Freudenberg zu. "Aber wenn man sich als lernendes Wesen begreift, sich aufs Wesentliche konzentriert und nicht zu streng ist mit sich selbst, dann geht das."

Er setzt sich an den Flügel. "Ich habe immer Musik gemacht, aber ich konnte bis vor Kurzem keine Noten lesen", sagt er. "Jetzt übe ich, so oft es geht. Wollen wir es vierhändig probieren?" Er wartet keine Antwort ab, klappt den Deckel hoch, legt die Noten auf, zieht einen zweiten Schemel heran, und los geht es. Er lacht. Wieder einen Schritt weiter gegangen.