Die Kaffeerösterei Moccasola stellt hochwertige Erzeugnisse her mit Angestellten, die woanders kaum eine Chance hätten

Kaffee mag sie eigentlich gar nicht so gerne. "Lieber Kaba", sagt Döndü Kurt. Dabei hat sie jeden Tag mit Bohnen, Kaffeeverpackungen und Milchschaum zu tun - denn sie arbeitet in der Kaffeerösterei "Moccasola" in Putzbrunn. Gerade ist es kurz vor 16 Uhr, ihr Arbeitstag ist bald zu Ende und Kurt putzt mit einer kleinen Bürste eine silberne Siebträgerkaffeemaschine. Sie ist 38 Jahre alt, trägt eine Brille und über ihren schwarzen Haaren eine rote Mütze. Langsam werde sie müde, sagt sie. All ihre Gelenke seien schon einmal operiert worden. Außerdem hat Kurt - so wie ihre acht Kollegen - eine geistige Behinderung.

Die Kaffeerösterei Moccasola gehört zur Behindertenwerkstatt Lebenshilfe. Im gleichen Gebäude am Waldrand in Putzbrunn, einem Vorort südlich von München, bauen Menschen Teile für die Automobilbranche zusammen, sortieren Schrauben und waschen Kleidung für Altenheime und Hospize. In einem Raum hinter einer Glaswand eröffnete vor einem Jahr die Rösterei. An einem Tisch sitzen zwei Frauen mit Mundschutz, Haarnetz und blauen Gummihandschuhen. Sie durchsuchen die Bohnen nach Steinen, bevor sie geröstet werden - sonst könnte die Maschine kaputt gehen. Ein anderer wiegt, Döndü verschweißt die Verpackungen.

So wie Döndü Kurt haben sie alle eine geistige Einschränkung. Sie arbeitet bereits seit fast 20 Jahren für die Lebenshilfe Werkstatt. Bevor die Rösterei vor etwa einem Jahr gegründet wurde, verpackte sie Teile. Doch das habe ihr nicht so viel Spaß gemacht.

"Wir bieten gute Qualität und ein schönes Produkt, auf das alle stolz sind", sagt Stefan Mancassola, der Leiter der Rösterei, ein stämmiger Typ, der wie seine Mitarbeiter eine schwarze Weste trägt. Sein Team verkauft Kaffee an den Bayerischen Landtag und an ein Café der Pfennigparade. Auch einen Online-Shop gibt es (www.moccasola.de). "Das sind keine Mitleidsprodukte. Für uns gelten zum Beispiel bei der Hygiene die gleichen Auflagen wie für alle anderen."

Früher verpackten Döndü und ihre Kollegen Ersatzteile für einen Fahrzeugbau-Konzern. Doch der Auftrag brach weg und die Lebenshilfe Werkstatt musste sich etwas Neues überlegen. Stefan Mancassola leitete schon damals die Gruppe und als gelernter Koch traute er sich auch das Kaffeerösten zu. Er kreiert die Mischungen - dafür machte er eine Ausbildung zum Barista und Hospitanzen bei verschiedenen Röstereien. In einem Nebenraum stehen 14 weiße Tonnen mit Bohnen aus Guatemala, Kolumbien, Äthiopien, Tansania, Kongo und Uganda. Neben einer Waage hängt eine Kladde mit den Rezepten. Donat Röhder, 33 Jahre alt, ist einer der wenigen Mitarbeiter, der es schafft, die Bohnen abzuwiegen. "500 Gramm ist einfach", sagt er. "250 Gramm schwer."

Finanzierung der Arbeitsplätze

"Beim Thema Inklusion am Arbeitsplatz wünsche ich mir mehr Ehrlichkeit", sagt Oswald Utz, der Behindertenbeauftragte der Stadt. Gerade brumme die Wirtschaft - trotzdem sei es schwer, dass Menschen mit einer Behinderung einen Job außerhalb einer Werkstatt finden. Tatsächlich schafft das einer Studie der Uni Kassel zufolge nur einer von Tausend Werkstattbeschäftigen. Das Problem: In einer Werkstatt bekommen die Angestellten meist bloß ein Taschengeld. 2016 lag das in Deutschland durchschnittlich bei 180 Euro, in Bayern bei rund 216 Euro. Hinzu kommt ein Arbeitsförderungsgeld in Höhe von 52 Euro pro Monat. Dass Unternehmen so selten einen Menschen aus einer Behindertenwerkstatt übernehmen, liegt aus der Sicht von Utz daran, dass es für die Firmen bequemer ist, wenn alles so bleibt, wie es ist. Einem Menschen mit einer Behinderung zu kündigen, ist in Deutschland schwierig.

Dabei müssen Firmen mit mehr als 20 Arbeitsplätzen eigentlich wenigstens fünf Prozent davon mit Menschen besetzen, die schwerbehindert sind. Gelingt das nicht, müssen sie eine Ausgleichsabgabe zahlen. Wenn sie allerdings Werkstätten beauftragen, können sie sich das anrechnen lassen. Gleichzeitig haben sie auf diese Weise keine Verpflichtungen dem Beschäftigten gegenüber. "Vielleicht ist es für sie sogar ein Imagegewinn", sagt Utz. Der Bezirk Oberbayern gibt für einen Werkstattarbeitsplatz durchschnittlich und je nach Hilfebedarf rund 39 Euro beziehungsweise 54 Euro am Tag. 2017 kamen so rund 164 Millionen Euro zusammen. Außerdem übernimmt der Bezirk die Rentenversicherungsbeiträge. Unabhängig, wie viel derjenige tatsächlich verdient, wird angenommen, dass die Beschäftigten 80 Prozent des Durchschnittslohns eines Arbeitnehmers in Deutschland erzielen. chrh