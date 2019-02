3. Februar 2019, 18:48 Uhr Lebensgefahr Seniorin stürzt und verbrennt beinahe

Eine 83 Jahre alte Frau hat in ihrer Wohnung in Obergiesing lebensgefährliche Brandverletzungen erlitten. Sie stürzte am Samstag in ihrem Wohnzimmer und blieb offenbar auf dem Couchtisch liegen. Auf dem Tisch standen Kerzen, als die Feuerwehr eintraf, brannte die Kleidung der Frau bereits. Wie die Polizei weiter mitteilte, waren die Räume stark verqualmt, es fanden sich aber keine weiteren Brandherde. Ein 29 Jahre alter Nachbar aus dem Mehrfamilienhaus hatte den Rauchmelder gehört und gegen 20.30 Uhr die Feuerwehr gerufen.