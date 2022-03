"Lebende Bücherei" in Aubing

Bücher erzählen Geschichten. Lustige, traurige, spannende, unterhaltsame Geschichten, mal frei erfunden, mal dokumentarisch nacherzählt. Die klassische Form eines Buches besteht aus bedrucktem Papier, doch es geht auch anders: Live, mit echten Menschen aus Fleisch und Blut. Das ist am Samstag, 19. April, von 13 bis 17 Uhr im Aubinger Kulturzentrum Ubo 9 an der Ubostraße 9 zu erleben. "Living Library" nennt sich dieses vom Kulturzentrum Bellevue di Monaco entwickelte Konzept, das in Kooperation mit den städtischen Bildungslokalen erstmals auf Tour geht. Ein Format des mündlichen Austauschs zwischen Menschen, deren Alltag sonst wenig Überschneidungen hat.

Hinter jedem Buch der "Lebenden Bücherei" verbirgt sich eine Person und deren Biografie. Die Lesenden können sich gemeinsam mit bis zu drei Interessenten ein Buch ausleihen und in 45 Minuten dessen Geschichte hören. Aspekte aus dem Job, aus dem Quartier, von früher oder ganz aktuell. Auch Zeit für Austausch bleibt, Lesende dürfen ebenso wie die "Bücher" Fragen stellen. Aufgebaut ist das Ganze wie eine Bibliothek, mit Ausleihstation, Bibliothekar oder Bibliothekarin und einem Bücherkatalog, in dem sich Besucher über die verfügbaren Bücher anhand eines Klappentexts informieren können. Auf der Webseite des Bellevue di Monaco ist der Bücherkatalog bereits einige Tage vor der Veranstaltung online einsehbar. Ein Termin ohne Anmeldung und Kosten, dafür geeignet, Vorbehalte und Vorurteile abzubauen.