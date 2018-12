2. Dezember 2018, 19:28 Uhr München heute Leben mit dem Tod / Katholikenrat mutlos gegen Missbrauch / Bestattet unter Weinreben

Von Sara Maria Behbehani

Mit dem ersten Adventssonntag beginnt die besinnliche, ruhige Zeit. Kerzen leuchten in Wohnzimmern um die Wette. Vor den Häusern sieht man Lichterketten in der Dunkelheit funkeln. Und von den Christkindlmärkten her weht der Duft von Glühwein und gebrannten Mandeln durch die Stadt.

Dass die Realität irgendwie doch anders aussieht, von Gedränge in der Stadt, Kommerz, Konsum und dem ewig selben Weihnachtsgedudel bestimmt wird, soll hier einmal außer Acht gelassen werden. Dieses friedliche, idealistische Adventsbild ist doch viel schöner. Bleiben wir also einfach dabei.

Zur Weihnachtszeit gehört, dass man einmal inne hält und sich vielleicht auch wichtigen Fragen stellt - zu Leben und Tod gleichermaßen. So kam am Tag der offenen Tür der städtischen Friedhöfe so mancher ins Palais Lerchenfeld, um über Formen der Beerdigung zu sprechen, berichtet meine Kollegin Anna Hoben. Besucherin Christel Bugl sagt, sie möge es gern, offen zu sprechen, "der Tod ist doch nicht ganz so schlimm". Am Ende der Führung treibt es die Menschen wieder hinaus aus der Stille, hinein ins Getümmel. Vielleicht auf einen der Weihnachtsmärkte. Zumindest mitten hinein ins Leben.

Das Wetter: Es bleibt bewölkt und regnerisch bei Temperaturen um 11 Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

Wie die Stadt ihre Mitarbeiter besser schützen will Beleidigungen, Schubsereien und Morddrohungen: Angestellte der Münchener Sozialbehörden werden immer häufiger Opfer von Gewalt. Die Stadt plant deswegen sogar Umbauten. Zum Artikel

Diesel-Fahrverbote: Warten auf saubere Luft Die Stadt beklagt zähe Auszahlung von Fördergeldern aus dem Sofortprogramm "Saubere Luft". Genehmigt seien bislang nur vier Millionen Euro. Zum Artikel

Katholikenrat: Mutlos gegen Missbrauch Fünf von 100 Priestern sind Täter, doch der Katholikenrat verpasst es, seinem Kardinal Druck zu machen. Dabei geht es ums Überleben der Kirche als moralische Instanz. Zum Kommentar

MÜNCHEN ERLESEN

MÜNCHEN ERLEBEN

Nordheim am Main: Letzte Ruhe im Weinberg

In Unterfranken hat ein ungewöhnlicher Friedhof eröffnet: Künftig können Menschen sich hier unter Rebstöcken bestatten lassen. Fast 200 Stück wurden frisch gepflanzt. Zum Artikel