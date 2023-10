Wenn sie nicht gerade dreht oder auf der Bühne steht, geht Lea Sophie Salfeld gerne in die Kammerspiele. Die Schauspielerin verbindet viel mit diesem Haus, schließlich hat sie an der Otto-Falckenberg-Schule ihren Beruf erlernt. Neben Theaterbesuchen lässt sie sich in dieser Woche durch München treiben, auf Spaziergängen oder mit der Tram. Auch im Fernsehen ist sie derzeit wieder zu sehen, als Concierge Maria Rietzel in neuen Folgen der zweiten Staffel von "Hotel Mondial", mittwochs um 19.25 Uhr im ZDF.