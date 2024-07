Die Schauspielerin Lea Ruckpaul brilliert derzeit in einem Monolog am Residenztheater. In der Woche vom 22. bis zum 28. Juli entspannt sie mit dem Besuch einer Ausstellung, Ausflüge und Baden am Flaucher.

Es gilt als das Stück der Stunde, aber seine Stunde hätte dieses Stück auch schon vor vielen Jahren haben können. Denn es schildert, wie wenig das Rechtssystem Opfer von Vergewaltigungen schützt. Derzeit brilliert die Schauspielerin Lea Ruckpaul, seit dieser Saison neu am Residenztheater, mit Suzie Millers Monolog eines Vergewaltigungsopfers in Prima Facie. Am Montag, 22. Juli, ist es dort noch einmal zu sehen. Auch der erste Roman der gebürtigen Ostberlinerin, der im September erscheint, kreist um ein ähnliches Thema: „Bye Bye Lolita – diesmal geschrieben von Lolita, Ihr Arschlöcher“ ist der wütende Abgesang auf ein Klischee, das das Bild von jungen Frauen bis heute prägt – und auf die Machtverhältnisse, die das ermöglichen. In der nächsten Spielzeit ist Lea Ruckpaul in Shakespeares Sommernachtstraum zu sehen (Premiere am 27.9.).