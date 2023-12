Der Küchenchef im Le Plaisant in der oberen Au in München setzt auf handwerkliches Können und hält sich mit Kreativität eher zurück.

Von Alois Gudmund

Wenn ein Küchenchef, erst recht un chef de cuisine seinen Anspruch anmelden will, dann tut er es gerne auf der Weinkarte. Der Code ist nicht schwer zu entziffern: einfach mit dem Finger die Liste mit den roten Flaschenweinen ganz nach unten gehen, wo es preislich meist nach oben geht, und sehen, was da so aufgerufen wird.