Kolumne von René Hofmann

"Ein Blatt aus sommerlichen Tagen, // Ich nahm es so im Wandern mit, // Auf dass es einst mir möge sagen, // Wie laut die Nachtigall geschlagen, // Wie grün der Wald, den ich durchschritt." Natürlich kann man es wie Theodor Storm halten und den Wechsel der Jahreszeiten und ihre Ausprägungen an der Natur studieren. "Oh, Wespen! Die sind aber früh dran dieses Jahr." Oder: "Schau, die Bäume verlieren jetzt schon Blätter, das muss an der Trockenheit liegen!" Doch es gibt auch noch andere Orte, an denen sich zeigt, wie es um die Welt steht und was demnächst auf sie zukommt: Supermärkte zum Beispiel.

Quengelware heißen dort die Süßigkeiten, die direkt an der Kasse platziert werden, weil die Eltern schwer "nein" sagen können, wenn sich bei den Kindern zum Ende der Runde im Einkaufswagen Sehnsucht und Ungeduld mischen. Große Anbieter nutzen den Raum vor der Quengelware, um Güter zu platzieren, von denen sie glauben, dass sie gerade besonders gefragt sind, weil sie gut in die Zeit passen, Drängelware sozusagen. In den Lockdown-Phasen waren das Wandfarben und Pinsel. Gerade sind es Sonnenschirme und Kühltaschen, wobei die Lücken in den Regalen anzeigen, wie gut das Sommerwetter bisher war - und wo die Lieferketten gerade Lücken haben.

Und noch andere Beobachtung lassen sich dort machen, wo die Konsumgüter der modernen Zivilisation zur Selbstbedienung aufgereiht sind. Im Schnapsregal etwa. Die Aufregung um das Lied "Layla" ("Ich hab' 'nen Puff und meine Puffmama heißt Layla // Sie ist schöner, jünger, geiler") wurde hinlänglich dokumentiert. Etwas untergegangen ist, dass es auch einen Likör zu dem Song gibt: "Layla - Der Schuss" hat 15 Prozent und wurde laut Hersteller kreiert, weil jede Bordellvorsteherin, die etwas auf sich hält, auch eine "Puffbrause" braucht.

Rasenden Absatz findet der Verstoß gegen die Political Correctness nicht

Das Ganze ist wirklich kein Witz, sondern auch in Münchner Supermärkten zu besichtigen, neben ähnlich geschmackvollen Getränken wie der "Berliner Luft", wobei die Füllmenge der Regale verrät: Die Layla-Lieferketten sind offenbar intakt und rasenden Absatz findet der Verstoß gegen die Political Correctness nicht.

Bald aber wird die garantiert wieder ein Thema. Die Wiesn rückt näher, auch das zeigt sich in den Supermärkten: Unter die Drängelware mischt sich dort seit kurzem das Festbier, stilecht offeriert mit gläsernen Masskrügen, in die sich die in Dosen gepressten Stammwürze-Spezialitäten umfüllen lassen. Auf dem Oktoberfest wird "Layla" nicht partout tabu sein, die Wirte dürfen selbst entscheiden, ob sie es in ihren Zelten spielen lassen, was den Skandalgehalt nur weiter erhöht: Jeden Abend wird bald allerorten gelauscht werden: Wer spielt die Nummer? Wer grölt mit? Was wird stattdessen gespielt? Und ist das vielleicht sogar noch anstößiger?

"Weder Kultur- noch Sprachpolizei" wolle er sein, hat Münchens Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner in dieser Woche erklärt, was insofern überrascht, weil er der CSU angehört, die diese Rolle ja lange eher gesucht als abgelehnt hat. Aber so ändern sich die Zeiten. Der Herbst dürfte stürmisch werden.