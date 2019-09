Wie leicht kommen minderjährige Jugendliche an eine Mass? Der Radiosender Gong 96.3 hat es getestet und ein 13-jähriges Mädchen und einen 14-jährigen Buben in die 14 großen Zelte auf der Wiesn geschickt - außerhalb der Stoßzeiten, an einem regnerischen Nachmittag. Das Ergebnis, das der Sender auch mit Videos auf seiner Webseite dokumentiert hat: In sechs der 14 Zelte ist den beiden anstandslos eine Mass gebracht worden. In den anderen acht Zelten jedoch haben die Bedienungen zuerst nach dem Alter, dann nach dem Ausweis gefragt und schließlich den Bierverkauf verweigert.

Der Test habe ergeben, so Gong-Redaktionsleiter Andreas Werner, dass der Bierverkauf an Jugendliche zu lax gehandhabt werde: "Auf dem Oktoberfest wird alles kontrolliert, die Taschen am Eingang, das Einschenken bei den Masskrügen, die Arbeitsgenehmigung der Küchenhilfe durch den Zoll." Den Jugendschutz handhabe man aber offenbar doch zu locker. Hier müsse man noch nachbessern.

Die Wiesnwirte wollen das so nicht auf sich sitzen lassen. Dass "vereinzelte Jugendliche unter 16 Jahren Bier in einigen Festzelten bekommen haben", nähmen sie mit großem Bedauern zur Kenntnis, so Wirtesprecher Peter Inselkammer: "Bei jedem Personalbriefing steht der Jugendschutz ganz oben auf der Liste. Alle Servicemitarbeiter werden eindringlich darauf hingewiesen, genau zu kontrollieren, wie alt die Jugendlichen sind." Auch in den Arbeitsverträgen sei das festgehalten. Ein Verstoß gegen die Auflagen des Jugendschutzes werde üblicherweise mit einer Abmahnung und im Wiederholungsfall sogar mit der Kündigung geahndet. Inselkammers Stellvertreter Christian Schottenhamel reagierte inzwischen mit eigenen Flyern im Zelt. Inselkammer selbst kündigte noch weitergehende Maßnahmen an: "Um solche Fehler von einzelnen Servicemitarbeitern zu vermeiden, werden wir jetzt von unserer Seite aus anonyme Kontrollen im Zelt einführen."