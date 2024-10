Katarina-Witt-Darstellerin Lavinia Nowak:„Bremsen konnte ich nicht“

Interview von Gerhard Fischer

Lavinia Nowak, 29, sitzt beim Teams-Gespräch in ihrer Wohnung in Wien. Sie spricht enthusiastisch über ihren Beruf, die Schauspielerei, und über ihre erste große Rolle als Katarina Witt; sie redet und redet, nur einmal unterbricht ihre Katze das Gespräch, weil sie eine Fliege jagt und die Tür dabei klappert. Die Münchnerin, die seit fünf Jahren in Wien lebt, spielt Witt in dem ZDF-Film „Kati – Eine Kür, die bleibt“, der am Donnerstag, 3. Oktober, um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird. Es geht dabei um das Comeback der Eiskunstläuferin bei den Olympischen Spielen 1994 in Lillehammer. Einmal, als Nowak kurz überlegt und, bevor sie wieder redet, von rechts oben nach links unten schaut, da sieht sie wirklich aus wie die junge Witt.